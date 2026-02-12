Vraćaju se Mate telefoni! Huawei zakazao globalnu premijeru u Madridu

Mate 80 Pro, premijum model sa Kirin 9030 čipom i 8.000 nita ekranom, izlazi na globalno tržište nakon kineske premijere.

Huawei je potvrdio da će 26. novembra u Madridu održati veliku premijeru, na kojoj će biti predstavljeno nekoliko novih uređaja. Ono što je posebno zanimljivo je da će jedan od njih biti Mate 80 Pro, telefon iz Mate serije koju još od 2022. nismo vidjeli u Srbiji.

Mate 80 Pro je u Kini predstavljen još u novembru 2025, kao deo nove Mate 80 linije. Sada je jasno da Huawei želi da ga ponudi i međunarodnoj publici, prvi put od povratka na Kirin čipove.

U pitanju je premijum uređaj sa 6,75-inčnim LTPO OLED ekranom koji podržava adaptivno osvežavanje od 1 do 120 Hz i maksimalno osjvetljavanje do čak 8.000 nita. U izrezu ekrana se, pored kamera, nalazi i 3D ToF skener lica.

Ispod haube krije se Kirin 9030 čipset. Baterija kapaciteta 5.750 mAh podržava 100 W žično i 80 W bežično punjenje, kao i 20 W obrnuto bežično punjenje.

Kada su kamere u pitanju, Mate 80 Pro donosi glavni senzor od 50 MP sa fizički promenljivim otvorom blende, od f/1.4 do f/4.0. Tu je i 40 MP ultraširokougaona kamera, kao i periskopski sistem od 48 MP sa 4x optičkim zumom.

Početna cijena u Kini iznosila je 5.999 juana, odnosno oko 730 evra. Još uvek nema zvanične potvrde o tržištima koja će biti obuhvaćena globalnom distribucijom. Ipak, sama činjenica da Mate 80 Pro napušta Kinu daje realnu nadu da bi Mate serija ponovo mogla da se pojavi i u Srbiji.

Pored Mate 80 Pro telefona, Huawei će u Madridu predstaviti i Huawei Watch GT Runner pametni sat, Huawei FreeBuds 5 Pro bežične slušalice, Huawei MatePad Mini tablet i Huawei Band 11 fitnes narukvicu.