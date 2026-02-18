logo
Hardversko pojačanje za Metu: Stiže milionska isporuka Nvidijinih grafičkih procesora nove generacije

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Giganti iz domena vještačke inteligencije "Envidija" i "Meta" objavili su višegodišnji ugovor o prodaji više miliona grafičkih čipova "blekvel" i "rubin" za potrebe unapređenja društvenih mreža.

Nvidia x Meta: Milioni novih čipova za naprednu vještačku inteligenciju Izvor: Shutterstock

"Niko ne primjenjuje VI u razmjerama `Mete`, koja integriše granična istraživanja sa infrastrukturom industrijskih razmjera za pokretanje najvećih svjetskih sistema za personalizaciju i preporuke za milijarde korisnika", saopštio je osnivač i izvršni direktor "Envidije" Jensen Huang.

Osnivač i direktor "Mete" Mark Zakerberg objavio je da je uzbuđen zbog proširenja saradnje sa "Envidijom" i da će to "svima u svijetu omogućiti da koriste superinteligenciju".

Nisu otkriveni finansijski detalji transakcije koja obuhvata lokalne mreže i infrastrukturu za klaud i VI, prenijela je agencija DPA.

Prema sporazumu, "Meta" i "Envidija" će nastaviti da sarađuju u primjeni "Envidijinih" centralnih procesorskih jedinica za "Metine" aplikacije i centre za podatke, s ciljem da se značjno povećaju performanse i stabilnost po utrošenom vatu električne energije.

"Meta" je usvojila "Envidijinu" mrežnu platformu "spektar-iks eternet" u cijeloj svojoj infrastrukturi da bi obezbijedila umrežavanje na nivou VI.

