Da li će Samsung ponovo proizvoditi najmoćnije mobilne čipove?

Qualcomm je pokrenuo razgovore sa Samsung-om o proizvodnji 2 nm Snapdragon čipova, iako je njihova prethodna saradnja bila problematična.

Izvor: Qualcomm

Iako je odbio da se zvanično oglasi na ovu temu, Samsung bi ponovo da proizvodi Snapdragon čipove. Izvršni direktor Qualcomm-a, Kristijano Amon, iznio je komentare da je kompanija u razgovorima sa južnokorejskom kompanijom oko proizvodnje flagship čipova na 2 nm proizvodnom procesu.

Imajući u vidu da Samsung-ova fabrika za čipove već neko vrijeme ne posluje baš najbolje, ovo je veoma zanimljiv razvoj događaja.

Posljednji put kada je Samsung proizvodio čipove po Qualcomm-ovom dizajnu bilo je 2022. godine, kada je predstavljen prvi Snapdragon 8 Gen 1, ali je taj čip naišao na brojne kritike zbog problema sa zagrijavanjem. Pored toga, fabrika tehnološkog giganta nije ispunila Qualcomm-ove zahteve po pitanju prinosa, zbog čega se američki dizajner čipova okrenuo TSMC-u, kom je dato povjerenje za proizvodnju Snapdragon 8 Plus Gen 1, kao i svih novijih flagship čipova.

Snapdragon 8 Gen 1 čip

Izvor: SMARTLife / Qualcomm

Kako tvrdi GSMArena, sada je Qualcomm sam pokrenuo razgovore sa Samsung-om kako bi ova kompanija preuzela proizvodnju 2 nm čipova. Štaviše, izvori upoznati sa situacijom tvrde da je Qualcomm već završio dizajn čipa i da je kompanija spremna da započne proizvodnju.

Iako još ništa nije definitivno, djeluje da Samsung pokušava da preokrene situaciju u svoju korist. Na čelu Samsung-ovog odjeljenja za čipove nalazi se rukovodilac koji ima težak zadatak da ponovo učini ovu granu biznisa profitabilnom, a nedavni ugovori o snabdijevanju sa pojedinim klijentima već su poboljšali izglede. Najnoviji primjer je Tesla, koja je sklopila dogovor sa Samsung-om o proizvodnji visokoperformansnih čipova za AI primene.

U ovom trenutku nije jasno da li će Samsung biti zadužen za proizvodnju Snapdragon 8 Elite Gen 6 čipova ili dvije kompanije imaju neki drugačiji plan na umu.