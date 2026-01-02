Qualcomm sprema najskuplji čip do sada: Proizvođači će ga ugrađivati samo u Ultra modele telefona

Qualcomm planira dva flagship čipa za 2026. godinu, ali će Pro verzija biće rezervisana samo za najskuplje telefone.

Qualcomm je prošle godine promijenio strategiju lansiranja čipseta, a sve ukazuje na to da ćemo promjene vidjeti i tokom 2026. Nakon što je predstavio Snapdragon 8 Elite Gen 5, kompanija je vrlo brzo izbacila i slabiju verziju, Snapdragon 8 Gen 5. Prema najnovijim glasinama, sličan scenario očekuje nas i sa Snapdragon 8 Elite Gen 6 generacijom.

Informacije koje stižu sa kineske mreže Weibo tvrde da Qualcomm planira da ponudi dvije verzije svog najjačeg čipa. Snažniji model nosiće oznaku Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro i biće namijenjen samo najskupljim flagship telefonima bez kompromisa u 2026. godini. Glavni razlog za to je njegova visoka cijena.

Najskuplji Qualcomm čip do sada

Iako tačna cijena još nije otkrivena, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro biće prvi Qualcomm-ov čip koji će se masovno proizvoditi na TSMC-ovom 2 nm proizvodnom procesu. Samim tim, očekuje se značajan skok cijene, jer proce kažu da jedan vafer na ovom procesu košta oko 30.000 dolara.

Poređenja radi, Snapdragon 8 Elite Gen 5 već važi za prilično skup čip, sa cenom od oko 280 dolara po komadu, u zavisnosti od ugovora, količina i dogovorenih uslova. Sa novom Oryon CPU arhitekturom i naprednijim proizvodnim procesom, očekuje se da će Pro verzija lako premašiti cifru od 300 dolara.

Zbog toga mnogi proizvođači neće želeti da ugrađuju Pro model u veći broj uređaja. Plaćanje premijum cijene za samo jednu komponentu jednostavno nije isplativo za većinu modela.

Standardna verzija kao realniji izbor

Upravo zato, standardni Snapdragon 8 Elite Gen 6 mogao bi da završi u najvećem broju flagship telefona naredne godine. Prema glasinama, njegova cijena neće značajno rasti, što ga čini znatno privlačnijim izborom za proizvođače.

Ipak, ni ova verzija neće biti bez kompromisa. Navodi se da standardni model neće imati podršku za LPDDR6 RAM, niti posebno snažniji GPU.

Dodatni problem predstavlja i aktuelna kriza na tržištu memorije. Procene govore da bi ukupna cijena proizvodnje pametnih telefona mogla da poraste i do 25%. Pojedine kompanije navodno razmatraju čak i povratak 4 GB RAM konfiguracija kod jeftinijih modela, dok se prelazak na 16 GB RAM kod premijum telefona usporava.

Zbog svih navedenih razloga, sve je izvjesnije da će Snapdragon 8 Elite Gen 6 postati znatno popularniji izbor od svog moćnijeg, ali skupljeg Pro rođaka, tvrdi Wccftech.