Ne baš sjajne vijesti za gejmere: Nestašica čipova i visoke cijene ostaju do 2030. godine

SK Hynix, jedan od ključnih igrača industrije tvrdi da se lanci snabdijevanja neće normalizovati prije 2030. godine.

Izvor: SK Hynix

Dok ljubitelji hardvera priželjkuju da “AI balon” konačno pukne, proizvođači memorijskih čipova šalju prognoze koje malo ko želi da čuje. SK Hynix, treći najveći proizvođač poluprovodnika na svijetu, upozorava da se industrija silicijuma još dugo neće vratiti u normalu. Drugim riječima, najgore tek dolazi.

Predsjednik SK Grupe, Čej Te-von, izjavio je da problemi u lancu snabdijevanja memorijom i čipovima neće biti riješeni još četiri do pet godina. Prema njegovim riječima, vodeći igrači u industriji neće moći da isprate ogromnu potražnju sve do 2030. godine.

Situacija je već sada ozbiljna. Kompanija se suočava sa zaostatkom od 20% porudžbina za osnovne silicijumske vafere, ključne za proizvodnju novih memorijskih čipova.

SK Hynix trenutno drži više od 50% globalnog tržišta HBM memorije visokih performansi, kao i oko 32% DRAM segmenta. Zajedno sa Samsung-om i Micron-om, kompanija igra ključnu ulogu u razvoju AI industrije. Cijene rastu, ali to nije jedini problem.

Čej Te-von je naglasio da nemogućnost da se isprati potražnja već počinje da utiče na profitne marže kompanije. Iako su ulaganja u proširenje proizvodnih kapaciteta već u toku, kao i planovi za dodatna širenja, konkretni detalji još uvijek nisu otkriveni.

SK Hynix je prije nekoliko mjeseci potvrdio da je već rasprodao kompletan proizvodni kapacitet za memorijske proizvode za cijelu 2026. godinu, podsjeća TechSpot.

Na sve to, geopolitičke tenzije dodatno komplikuju situaciju. Vojne akcije SAD-a i Izraela protiv Irana, kao i napadi na infrastrukturu za snabdijevanje helijumom u Kataru, dodatno povećavaju neizvjesnost i rizik od novih poremećaja u lancu snabdijevanja.

Poruka za potrošače je jasna - pripremite se za visoke cijene i ograničenu dostupnost hardvera u godinama koje dolaze.