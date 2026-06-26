Procurio datum prodaje: Evo kada nam stižu novi Galaxy Z Fold8 i Z Flip8 telefoni

Šta nam to otkrivaju podaci koji su prije vremena osvanuli na letonskoj platformi PriceBee.

Izvor: Ilija Baošić

Novi Samsung savitljivi telefoni Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra i Galaxy Z Flip8 mogli bi da stignu u prodaju već početkom avgusta, tvrde najnovije informacije. Prije toga, očekuje se da Samsung novu generaciju uređaja predstavi 22. jula u Londonu, iako kompanija još nije zvanično potvrdila datum događaja.

Podaci su se pre vremena pojavili na letonskoj platformi za e-trgovinu PriceBee, koja navodi da će evropska prodaja svih novih sklopivih modela početi 5. avgusta. Ako se informacije pokažu kao tačne, između premijere i dolaska u prodavnice proći će manje od dvije nedjelje.

Istog dana u prodaju bi trebalo da stignu i novi Galaxy pametni satovi, koji se takođe očekuju na događaju u Londonu. Samsung, prema dosadašnjim informacijama, planira istovremeno lansiranje cijele nove generacije uređaja i nosivih gedžeta, piše SammyGuru.