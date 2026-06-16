Svijet još nije video ovakav telefon! Huawei patentirao uređaj koji se savija kao nijedan drugi

Novi Huawei patent za prvi vertikalni trostruko sklopivi telefon na svijetu otkriva dizajn sa dvije šarke za sklapanje ekrana u obliku slova S, ali i bitan dodatak za sprečavanje gubitka signala.

Izvor: PostFast

Kompanija Huawei, koja je prva na svijetu lansirala telefon sa trostruko sklopivim ekranom (Mate XT Ultimate), sada planira da ovu naprednu tehnologiju prenese i na znatno kompaktniji, takozvani Flip segment telefona.

Novi patent, koji su otkrili insajderi xleaks7 i PostFast, prikazuje prvi vertikalni trostruko sklopivi dizajn na svijetu. Riječ je o konceptu koji do sada nije predstavio nijedan drugi brend na globalnom tržištu pametnih telefona.

Iako je za sada riječ samo o patentu i vizuelnom konceptu koji bi u budućnosti mogao da postane dio premium Huawei Pura serije, sama ideja izgleda impresivno.

"Uređaj koristi specifičan dizajn u obliku slova S i opremljen je sa dvije šarke koje mu pomažu da se sklopi u izuzetno kompaktne, džepne dimenzije", navodi se u opisu tehničke dokumentacije.

Izvor: PostFast

Kada se potpuno otklopi, ovaj telefon nudi veliku i izduženu površinu ekrana, a po potrebi se može sklopiti tako da se njegova veličina smanji na svega jednu trećinu.

Inženjeri su u patentu posebnu pažnju posvetili rješavanju tehničkih problema koje donosi višestruko savijanje kućišta. Zbog toga se u dokumentaciji eksplicitno pominje i specijalni zaštitni štit unutar kućišta, čiji je zadatak da drastično smanji gubitak signala i pad mrežnog protoka u trenucima kada je telefon potpuno sklopljen.

Ostaje da se vidi da li će Huawei ovaj radikalan patent pretvoriti u komercijalni uređaj spreman za prodavnice, ali nema sumnje da kineski gigant ne namjerava da prepusti lidersku poziciju u segmentu sklopivih ekrana.

(Smartlife/Mondo)