Huawei Pura 90 Pro Max: Najbolje kamere na svijetu su upravo postale još bolje

Telefon Huawei Pura 90 Pro Max donosi 200 MP periskopsku kameru, AI obradu slike i bateriju od 6000 mAh.

Izvor: Huawei

Huawei je zvanično podigao zavjesu i predstavio svoje nove adute Pura 90 serije, među kojima je Pura 90 Pro Max najbolji i najimpresivniji model. Novi uređaji donose značajna unapređenja u dizajnu, performansama, a pre svega u svetu digitalne fotografije.

Prije svega, popularna serija napušta zaobljene ivice i uvodi ravan okvir, šta daje dozu modernosti, ali i približava Huawei konkurenciji od koje se do sada razlikovao. Na scenu se trijumfalno vraća i čuvena narandžasta boja, poznata još od P30 serije, ali sada u verziji koja preliva nijanse u zavisnosti od ugla svjetlosti.

Prava revolucija krije se u trouglastom ostrvu sistema kamera.

Pura 90 Pro Max je prvi Huawei telefon koji koristi periskopski senzor od čak 200 MP, što obećava kristalno čist zum kakav do sada nismo vidjeli. Glavna 50 MP kamera koristi naprednu LOFIC tehnologiju (za bolju kontrolu svetla) i fizički promjenljiv otvor blende u 10 koraka.

Sve to pokreće novi Kirin 9030S čipset, koji je "napumpan" vještačkom inteligencijom. AI mogućnosti za obradu slike su poboljšane za čak 200%, što će se, tvrdi se, posebno primetiti na oštrini udaljenih objekata i stabilizaciji snimka.

Ekrani su zaštićeni novom generacijom Kunlun stakla i po prvi put imaju poseban antirefleksivni premaz. Pro model dolazi sa dijagonalom od 6,6 inča, dok Pro Max nudi masivnih 6,9 inča. Oba panela dolaze sa LTPO tehnologijom koja prilagođava osvežavanje sadržaju na ekranu.

Autonomija je takođe dobila ozbiljno unapređenje - na raspolaganju je baterija od 6000 mAh. Pro Max se puni brzinom od 100 W žično i 80W bežično - što je brže nego što većina telefona nudi pomoću kabla.

Cijene za Huawei Pura 90 Pro Max model u Kini se kreću od 810 evra, dok je za Pura 90 i Pura 90 Pro potrebno izdvojiti od 585, odnosno od 685 evra.

Još uvijek nije poznato kada će Huawei nove telefone predstaviti u Evropi, kao ni koliko će koštati. Ipak, jedno je sigurno - sistem mobilnih kamera, koji suvereno vlada svim rang listama, je upravo zadao novi domaći zadatak svima.