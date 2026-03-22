Testirali smo Huawei nova 14 Pro: Moćne kamere i dizajn koji privlači poglede

Telefon Huawei nova 14 Pro je impresionirao na našem testu, ali neke stvari je potrebno da znate prije kupovine.

Na test nam je stigao Huawei nova 14 Pro, pametni telefon koji nekim zaista interesantnim rješenjima želi da se istakne u segmentu više srednje klase. Riječ je o uređaju koji na prvi pogled kombinuje atraktivan dizajn, snažan fokus na kamere i brzo punjenje.

Sa 6,78-inčnim LTPO OLED ekranom, Kirin 8020 čipsetom, 12 GB RAM-a i baterijom kapaciteta 5.500 mAh, nova 14 Pro na papiru deluje kao ozbiljno zaokružen paket.

Naravno, specifikacije su jedno, ali realno iskustvo je nešto sasvim drugo. Zato smo neko vrijeme nova 14 Pro koristili kao primarni telefon, kako bismo vidjeli da li je riječ o uređaju koji samo na papiru izgleda dobro.

Huawei nova 14 Pro: Dizajn

U moru telefona koji liče jedni na druge, Huawei nova 14 Pro ne samo da uspijeva da zadrži sopstveni identitet, već se i posebno ističe premijum dizajnom. Već na prvi pogled je jasno da je fokus bio na estetici, ali bez žrtvovanja praktičnosti. Telefon izgleda kao da pripada samom vrhu ponude, iako je u pitanju uređaj više srednje klase.

Najveći utisak ostavlja poleđina. Kompaniji nije strano da proba nešto novo i unikatno, a ovdje je implementirala "Ice Crystal" završnu obradu. U pitanju je veoma interesantna površina koja pod svjetlom diskretno mijenja nijanse i otkriva oblike ledenih kristala, kao što i samo ime kaže.

Kućište nova 14 Pro modela ni u jednom svom djelu ne djeluje jeftino niti plastično, a što je još važnije, veoma je prijatno pod prstima.

Debljina od 7,78 mm posebno dolazi do izražaja kada telefon uzmete u šaku. U kombinaciji sa težinom od 207 grama i zaobljenim ramom, nova 14 Pro je veoma udobna za držanje, čak i tokom dugotrajnog korišćenja.

Sa prednje strane nalazi se ekran zakrivljen sa sve četiri strane. Zakrivljenje je blago i više ima estetsku nego funkcionalnu ulogu, ali upravo zbog toga telefon izgleda elegantnije i kompaktnije.

Na poleđini je smješten veliki kružni modul kamera, koji Huawei naziva Star Orbit Ring. Postavljen je u gornjem levom uglu i odmah privlači pažnju. Zbog njegove pozicije se telefon klati kada je položen na sto, ali to je danas gotovo standard.

Huawei navodi IP65 sertifikat otpornosti na prašinu i vodu, što znači da će bez problema podnijeti kišu ili prskanje, ali ovo nije uređaj koji treba potapati u vodu.

Na desnoj strani nalaze se POWER taster i "klackalica" za kontrolu jačine zvuka. POWER taster ujedno služi i kao čitač otiska prsta i radi brzo i pouzdano. Na dnu su USB-C port, fiokica za dve nano-SIM kartice i jedan stereo zvučnik, dok se drugi nalazi na vrhu uređaja.

Huawei nova 14 Pro: Ekran

Huawei nova 14 Pro posjeduje 6,78-inčni LTPO OLED ekran. Kao i kod svakog OLED panela, crna je zaista crna, a boje su izražene i živopisne.

Rezolucija iznosi 2.776 x 1.224 piksela, pa je prikaz prilikom upotrebe bio veoma oštar i detaljan. Tekst je jasan, ivice su precizne, a sadržaj izgleda čisto čak i kada se telefon drži bliže očima.

LTPO tehnologija omogućava promenljivo osvježavanje u rasponu od 1 do 120 Hz. U praksi to znači da se ekran prilagođavao sadržaju koji smo gledali, spuštajući frekvenciju kada nije bilo potrebe za visokom frenkvencijom osvježavanja, a sve sa ciljem da se uštedi baterija.

Huawei navodi podršku za prikaz 1,07 milijardi boja i P3 široki spektar boja, kao i 2.160 Hz visokofrekventno PWM zatamnjivanje. To bi trebalo da znači manje naprezanja očiju pri nižem osvetljenju, posebno za one sa osetljivim očima

Brojku maksimalnog osvjetljenja kompanija ne ističe, pa nemamo precizan podatak za poređenje na papiru. Ipak, tokom korišćenja nismo imali problema sa vidljivošću, čak ni po sunčanom danu. Ekran je dovoljno svetao i čitljiv za uvijek prijatnu upotrebu

Prisutna je i podrška za HDR prikaz sadržaja, ali kao i obično, mnogo toga zavisi od aplikacije koja se koristi.

Huawei nova 14 Pro: Performanse i softver

Huawei nova 14 Pro pokreće Kirin 8020 čipset, koji na raspolaganju ima 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. U pitanju nije procesor koji će obarati rekorde na sintetičkim testovima, ali je više nego sposoban za segment kojem ovaj uređaj pripada.

Kretanje kroz interfejs je glatko, animacije su fluidne, a otvaranje aplikacija brzo. Multitasking funkcioniše bez zadrške i ni u jednom trenutku nismo imali osjećaj da telefon "razmišlja" predugo ili da mu nedostaje snage.

Surfovanje internetom, društvene mreže, YouTube i drugi svakodnevni zadaci prolaze bez ikakvih problema. Čipset se korektno ponaša i kada se od njega traži više, bilo da je u pitanju obrada fotografija, video montaža ili gejming.

Nova 14 Pro za globalno tržište dolazi sa EMUI 15 korisničkim interfejsom. U pitanju je vizuelno doteran, intuitivan i responzivan sistem, sa dosta korisnih opcija. Animacije su glatke, sve radi stabilno, a prilagođavanje interfejsa je kranje jednostavno.

A Google aplikacije? Tu su, i u ogromnoj većini slučajeva rade bez problema. Huawei već neko vrijeme koristi microG rješenje koje omogućava rad Google aplikacija bez Google Mobile Services.

Instalacija ovih aplikacija je prosta kao boza. Dovoljno je da se iz AppGallery prodavnice preuzme neka Google aplikacija, nakon čega se microG podešavanje automatski pokreće. Čak smo imali pristup Google Play prodavnici, kojoj se pristupa preko GBox servisa.

Google Wallet i dalje ne funkcioniše. To znači da, iako telefon podržava NFC, beskontaktno plaćanje je moguće samo ukoliko aplikacija vaše banke to dozvoljava. Srećom, sve ostalo radi pouzdano, a notifikacije stižu uredno.

Huawei nova 14 Pro: Kamere

Segment u kojem se Huawei telefoni iznova i iznova ističu je kvalitet sistema kamera, a ni nova 14 Pro nije izuzetak. Kompanija je implementirala impresivnu kombinaciju hardverskih i softverskih rješenja za srednju klasu.

Na poleđini se nalaze tri kamere: glavni senzor rezolucije 50 MP sa mehanički podesivim otvorom blende od f/1.4 do f/4.0, telefoto kamera od 12 MP sa 3x optičkim zumom, kao i ultraširokougaona kamera od 8 MP koja poseduje autofokus i podržava makro fotografiju. Pored njih, prisutan je i takozvani Ultra Chroma senzor, koji koristi 1.500.000 spektralnih kanala za precizniju reprodukciju boja.

Glavni senzor sa promjenljivim otvorom blende je svakako najjača karika sistema. U zavisnosti od uslova osvjetljenja, kamera može fizički da prilagodi količinu svjetla koju propušta, što je posebno korisno u zahtijevnijim scenama sa jakim kontrastima.

Pri dnevnom svetlu fotografije su oštre, sa dobrim dinamičkim opsegom i bojama koje ne djeluju prenaglašeno. Upravo je reprodukcija boja ono na šta Huawei stavlja akcenat, a u praksi to znači da tonovi kože i jarke nijanse djeluju prirodnije nego kod mnogih konkurenata.

U slabijem osvjetljenju, najviše smo se oslanjali na glavni senzor. Zahvaljujući velikom otvoru blende i RYYB matrici, kamera je uspijevala da zadrži dovoljno svjetla i detalja, dok telefoto i ultraširokougaona kamera očekivano imaju nešto slabije rezultate kada svjetla nema dovoljno.

Posebno želimo da istaknemo Snapshot funkciju, koja pokret hvata brže nego kod klasičnih režima fotografisanja, pa su fotografije djece, kućnih ljubimaca ili sportskih scena oštrije i sa manje zamućenja.

Na prednjoj strani nalazi se sistem sa dve selfi kamere. Glavna je rezolucije 50 MP i namijenjena je hvatanju šireg kadra, dok druga, od 8 MP, nudi 2x optički zum za prirodniji izgled portretnih fotki. Close-Up Portrait kamera.

Kvalitet selfi fotografija je iznenađujuće dobar, sa preciznim fokusom i prirodnim tonovima kože. Autofokus na obje kamere pravi veliku razliku, pa će ljubitelji selfija biti više nego zadovoljni ovim sistemom.

Huawei nova 14 Pro: Baterija i punjenje

Uprkos tankom profilu, unutar Huawei nova 14 Pro telefona nalazi se baterija kapaciteta 5.500 mAh. Tokom našeg testiranja, uređaj je bez problema mogao da izdrži čitav dan intenzivne upotrebe, dok je pri umjerenom korišćenju bez punjača mogao da dobaciti i do kraja drugog dana.

Kada se isprazni, nova 14 Pro podržava HUAWEI SuperCharge brzo punjenje snagom do čak 100 W. U praksi to znači da se baterija dopunjava veoma brzo, a čak i kraće zadržavanje na punjaču često je dovoljno da se obezbijedi nekoliko sati dodatnog korišćenja.

Podržano je i obrnuto žično punjenje do 5 W, pa telefon u nuždi može poslužiti kao izvor energije za druge uređaje, poput bežičnih slušalica ili drugog telefona.

Podrška za bežično punjenje nije prisutna, što će nekima možda zasmetati, ali u ovoj klasi to i nismo očekivali.

Huawei nova 14 Pro: Cijena i dostupnost

Huawei nova 14 Pro svi zainteresovani kupci u Srbiji mogu pronaći kod operatora, kao i u maloprodaji. Dostupna memorijska konfiguracije je 12/512 GB, a na raspolaganju su crna i plava boja.

Preporučena maloprodajna cena iznosi 81.999 dinara.