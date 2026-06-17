Vaš Android telefon ima "rok trajanja": Evo kako da provjerite kada mu ističe vrijeme

Prestanak bezbjednosnih ažuriranja znači da je vrijeme da razmišljate o kupovini novog telefona.

Izvor: Ilija Baošić

Datum kraja podrške (End of Life) za Android pametni telefon označava trenutak kada proizvođač prestaje da objavljuje bezbjednosna ažuriranja za taj uređaj. Iako je to jedna od najvažnijih informacija za svakog korisnika, veoma mali broj ljudi zna kada će njihov telefon ostati bez zvanične podrške.

Ovaj trenutak ne znači da će uređaj prestati da radi preko noći, ali znači da je veoma bitno da što prije kupite novi telefon.

U ovom tekstu saznaćete šta zapravo znači kraj podrške, zašto je važan i koliko dugo Samsung, Google, Xiaomi i drugi proizvođači ažuriraju svoje telefone.

Šta znači datum isteka podrške za Android telefon?

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Za razliku od iPhone-a, Android nema jedinstvenu politiku ažuriranja. Iako Google razvija cijeli operativni sistem, na samom proizvođaču uređaja je da odluči koliko će dugo određeni telefon dobijati ažuriranja.

Postoje dvije osnovne vrste ažuriranja:

Ažuriranja Android verzije donose nove funkcije, osvježen dizajn i različita poboljšanja. Ako vaš uređaj više ne dobija nove verzije Android-a, neke nove aplikacije vremenom možda neće raditi ili neće podržavati najnovije funkcije.

donose nove funkcije, osvježen dizajn i različita poboljšanja. Ako vaš uređaj više ne dobija nove verzije Android-a, neke nove aplikacije vremenom možda neće raditi ili neće podržavati najnovije funkcije. Bezbjednosna ažuriranja predstavljaju važniju kategoriju. Ona ispravljaju poznate bezbjednosne propuste koje hakeri mogu da iskoriste za pristup vašem uređaju. Ako više ne dobijate bezbjednosna ažuriranja, koristite telefon koji će vremenom postajati sve ranjiviji, čak i ako to na prvi pogled nije očigledno.

Datum kraja podrške za vaš pametni telefon predstavlja trenutak kada proizvođač prestaje da objavljuje ova ažuriranja. Nakon toga uređaj ne postaje automatski neupotrebljiv, ali postaje sve veći bezbjednosni rizik - posebno ako ga koristite za elektronsko bankarstvo, kupovinu preko interneta ili pristup osjetljivim podacima.

Koliko dugo proizvođači podržavaju svoje uređaje?

Izvor: YouTube / SamMobile

Dobra vijest je da je posljednjih godina period podrške značajno produžen. Samsung i Google bili su predvodnici u ovoj oblasti, a zatim su ih pratili i drugi proizvođači. Dijelom je razlog i to što je Evropska unija uvela minimalne zakonske zahtjeve kroz regulativu "Ecodesign for Sustainable Products Regulation" (ESPR), koja je stupila na snagu u junu 2025. godine.

Za sve nove modele pametnih telefona predstavljene nakon 20. juna 2025. godine, proizvođači su u obavezi da obezbijede softverska ažuriranja najmanje pet godina nakon povlačenja uređaja sa tržišta.

Ispod možete vidjeti period podrške koji trenutno obećavaju najveći proizvođači za svoje najnovije modele:

Samsung (premijum modeli) - 6 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa

- 6 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa Samsung (srednja klasa) - 6 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa

- 6 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa Honor (premijum modeli) - 7 Android nadogradnji / 7 godina bezbjednosnih zakrpa

- 7 Android nadogradnji / 7 godina bezbjednosnih zakrpa Honor (srednja klasa) - 6 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa

- 6 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa Xiaomi (premijum modeli) - 5 ili 6 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa

- 5 ili 6 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa Xiaomi (srednja klasa) - 4 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa

- 4 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa Realme (premijum modeli) - 4 Android nadogradnji / 5 godina bezbjednosnih zakrpa

- 4 Android nadogradnji / 5 godina bezbjednosnih zakrpa Google Pixel (premijum modeli) - 7 Android nadogradnji / 7 godina bezbjednosnih zakrpa

- 7 Android nadogradnji / 7 godina bezbjednosnih zakrpa OnePlus (premijum modeli) - 4 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa

- 4 Android nadogradnji / 6 godina bezbjednosnih zakrpa Motorola (premijum modeli) - 7 Android nadogradnji / 7 godina bezbjednosnih zakrpa

Kako da provjerite kada vaš telefon ostaje bez podrške

Izvor: Ilija Baošić

Prije svega, potrebno je da znate ime proizvođača i serijski broj svog telefona. Ako niste sigurni koji model koristite, puni naziv uređaja možete pronaći u meniju Podešavanja > O uređaju. Tamo će, na primjer, pisati "Samsung Galaxy S24" ili "Pixel 8 Pro".

Kada saznate model, jedan od najpouzdanijih izvora za provjeru datuma kraja podrške je sajt endoflife.date. U odjeljku Devices nalazi se pregled uređaja po proizvođačima, uključujući Samsung, Google, OnePlus i druge. Klikom na proizvođača otvara se tabela sa svim modelima i tačnim datumom nakon kojeg više neće dobijati bezbjednosna ažuriranja.

Alternativno, možete pretražiti internet koristeći naziv svog modela zajedno sa izrazima kao što su "end of software support" ili "update policy". Tako ćete, na primjer, saznati da se podrška za Xiaomi 17 završava u februaru 2032. godine.

Kao okvirnu smjernicu, možete provjeriti i datum posljednje instalirane bezbjednosne zakrpe. Na većini Android uređaja on se nalazi u meniju Podešavanja > O uređaju > Android verzija ili Nivo bezbjednosne zakrpe.

Ako je posljednja bezbjednosna zakrpa objavljena prije više od tri ili šest mjeseci, to može biti prvi znak da vaš uređaj više ne dobija zvaničnu podršku.