Ovih 64 Samsung telefona dobiće Android 17: Provjerite da li je i vaš model na spisku

Provjerite kompletan spisak od 64 Samsung telefona koji ispunjavaju uslove za prelazak na Android 17 i novi OneUI 9 interfejs.

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Nakon što je u februaru 2026. godine lansirao prvu beta verziju namenjenu developerima, Google se sprema da u narednim sedmicama pusti stabilnu verziju operativnog sistema Android 17.

Očekuje se da će softver stići na prve telefone pre kraja juna, što prati prošlogodišnji šablon objavljivanja. Kao i uvek, Google Pixel uređaji će prvi dobiti zvanično ažuriranje, dok će za njima odmah krenuti i dugi niz Samsung telefona i tableta.

Uz Android 17, svi kompatibilni Samsung uređaji preći će i na novi korisnički interfejs OneUI 9, čija je beta verzija pokrenuta u maju.

Važno je napomenuti da će Samsung lansirati ovo ažuriranje u fazama, što znači da neće svi modeli dobiti novi softver u isto vrijeme. Prvi talas ažuriranja obuhvatiće najnovije telefone iz premijum Galaxy S serije, kao i sklopive modele Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip. Ukoliko posjedujete neki od uređaja srednje ili niže klase, na zvanični softver ćete morati da sačekate nekoliko mjeseci.

U nastavku se nalazi kompletan i zvaničan spisak od 64 Samsung telefona koji u ovom trenutku ispunjavaju uslove za prelazak na Android 17 i OneUI 9:

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z TriFold

Galaxy A24

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy A15

Galaxy A25

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy A06

Galaxy A16

Galaxy A26

Galaxy A36

Galaxy A56

Galaxy A07

Galaxy A17

Galaxy A37

Galaxy A57

Galaxy M15

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy M07

Galaxy M16

Galaxy M36

Galaxy M56

Galaxy M17e

Galaxy M17

Galaxy F06

Galaxy F07

Galaxy F15

Galaxy F16

Galaxy F17

Galaxy F34

Galaxy F35

Galaxy F36

Galaxy F54

Galaxy F55

Galaxy F56

Galaxy F70e