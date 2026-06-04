Ovih 64 Samsung telefona dobiće Android 17: Provjerite da li je i vaš model na spisku

Provjerite kompletan spisak od 64 Samsung telefona koji ispunjavaju uslove za prelazak na Android 17 i novi OneUI 9 interfejs.
Nakon što je u februaru 2026. godine lansirao prvu beta verziju namenjenu developerima, Google se sprema da u narednim sedmicama pusti stabilnu verziju operativnog sistema Android 17.
Očekuje se da će softver stići na prve telefone pre kraja juna, što prati prošlogodišnji šablon objavljivanja. Kao i uvek, Google Pixel uređaji će prvi dobiti zvanično ažuriranje, dok će za njima odmah krenuti i dugi niz Samsung telefona i tableta.
Uz Android 17, svi kompatibilni Samsung uređaji preći će i na novi korisnički interfejs OneUI 9, čija je beta verzija pokrenuta u maju.
Važno je napomenuti da će Samsung lansirati ovo ažuriranje u fazama, što znači da neće svi modeli dobiti novi softver u isto vrijeme. Prvi talas ažuriranja obuhvatiće najnovije telefone iz premijum Galaxy S serije, kao i sklopive modele Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip. Ukoliko posjedujete neki od uređaja srednje ili niže klase, na zvanični softver ćete morati da sačekate nekoliko mjeseci.
U nastavku se nalazi kompletan i zvaničan spisak od 64 Samsung telefona koji u ovom trenutku ispunjavaju uslove za prelazak na Android 17 i OneUI 9:
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 8
- Galaxy Z Flip 8
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy A24
- Galaxy A34
- Galaxy A54
- Galaxy A15
- Galaxy A25
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy A06
- Galaxy A16
- Galaxy A26
- Galaxy A36
- Galaxy A56
- Galaxy A07
- Galaxy A17
- Galaxy A37
- Galaxy A57
- Galaxy M15
- Galaxy M35
- Galaxy M55
- Galaxy M07
- Galaxy M16
- Galaxy M36
- Galaxy M56
- Galaxy M17e
- Galaxy M17
- Galaxy F06
- Galaxy F07
- Galaxy F15
- Galaxy F16
- Galaxy F17
- Galaxy F34
- Galaxy F35
- Galaxy F36
- Galaxy F54
- Galaxy F55
- Galaxy F56
- Galaxy F70e
Ovih 64 Samsung telefona dobiće Android 17: Provjerite da li je i vaš model na spisku