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Ovih 64 Samsung telefona dobiće Android 17: Provjerite da li je i vaš model na spisku

Ovih 64 Samsung telefona dobiće Android 17: Provjerite da li je i vaš model na spisku

Autor Dušan Volaš
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Provjerite kompletan spisak od 64 Samsung telefona koji ispunjavaju uslove za prelazak na Android 17 i novi OneUI 9 interfejs.

Zvaničan spisak Samsung telefona za Android 17 i One UI 9 Izvor: Framesira / Shutterstock.com

Nakon što je u februaru 2026. godine lansirao prvu beta verziju namenjenu developerima, Google se sprema da u narednim sedmicama pusti stabilnu verziju operativnog sistema Android 17.

Očekuje se da će softver stići na prve telefone pre kraja juna, što prati prošlogodišnji šablon objavljivanja. Kao i uvek, Google Pixel uređaji će prvi dobiti zvanično ažuriranje, dok će za njima odmah krenuti i dugi niz Samsung telefona i tableta.

Uz Android 17, svi kompatibilni Samsung uređaji preći će i na novi korisnički interfejs OneUI 9, čija je beta verzija pokrenuta u maju.

Važno je napomenuti da će Samsung lansirati ovo ažuriranje u fazama, što znači da neće svi modeli dobiti novi softver u isto vrijeme. Prvi talas ažuriranja obuhvatiće najnovije telefone iz premijum Galaxy S serije, kao i sklopive modele Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip. Ukoliko posjedujete neki od uređaja srednje ili niže klase, na zvanični softver ćete morati da sačekate nekoliko mjeseci.

U nastavku se nalazi kompletan i zvaničan spisak od 64 Samsung telefona koji u ovom trenutku ispunjavaju uslove za prelazak na Android 17 i OneUI 9:

  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy S23 FE
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S25 FE
  • Galaxy S26
  • Galaxy S26+
  • Galaxy S26 Ultra
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold 8
  • Galaxy Z Flip 8
  • Galaxy Z TriFold
  • Galaxy A24
  • Galaxy A34
  • Galaxy A54
  • Galaxy A15
  • Galaxy A25
  • Galaxy A35
  • Galaxy A55
  • Galaxy A06
  • Galaxy A16
  • Galaxy A26
  • Galaxy A36
  • Galaxy A56
  • Galaxy A07
  • Galaxy A17
  • Galaxy A37
  • Galaxy A57
  • Galaxy M15
  • Galaxy M35
  • Galaxy M55
  • Galaxy M07
  • Galaxy M16
  • Galaxy M36
  • Galaxy M56
  • Galaxy M17e
  • Galaxy M17
  • Galaxy F06
  • Galaxy F07
  • Galaxy F15
  • Galaxy F16
  • Galaxy F17
  • Galaxy F34
  • Galaxy F35
  • Galaxy F36
  • Galaxy F54
  • Galaxy F55
  • Galaxy F56
  • Galaxy F70e

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Tagovi

Samsung mobilni telefoni android

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