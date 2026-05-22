logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Android dobija veliku nadogradnju: Stiže funkciju koju vlasnici iPhone-a godinama koriste

Android dobija veliku nadogradnju: Stiže funkciju koju vlasnici iPhone-a godinama koriste

Autor D.V. Izvor Smartlife
0

Jednim dodirom moći čete da na drugom uređaju nastavite tamo gdje ste stali - baš kao što Apple korisnici godinama rade uz Handoff.

Google uvodi Continue On funkciju u Android 17 Izvor: Android

Sa dolaskom predstojećeg Android-a 17, Google planira da uvede novu funkciju pod nazivom "Continue On". Ovo se već sada najavljuje kao jedna od najpraktičnijih nadogradnji platforme u posljednjih nekoliko godina.

Zamislite sljedeći scenario.

Čitate dugačak tekst, pišete važnu bilješku ili odgovarate na imejl preko telefona, a onda shvatite da bi vam bilo lakše da to radite na većem ekranu. Kada ovaj sistem bude lansiran, vaš tablet će moći da preuzme taj zadatak gotovo trenutno.

U praksi, dok budete koristili neku aplikaciju na telefonu, u taskbaru vašeg tableta automatski će iskočiti prijedlog za tu istu aplikaciju.

Jednim dodirom na ekran, aplikacija će nastaviti rad tačno tamo gdje ste stali. U idealnim uslovima, Android će otvoriti identičnu veb stranicu ili dokument na kojem ste radili na telefonu.

Izvor: Android

Kako prenosi portal Android Central, Google je u zvaničnoj objavi objasnio da će ovaj novi softverski okvir kreirati bezbjednu vezu između uređaja i u potpunosti prenositi trenutno stanje pokrenute aplikacije.

Iako je cijeli sistem projektovan da radi dvosmerno, tehnološki gigant je na samom startu prioritet dao tranziciji sa pametnih telefona na tablete.

Tek kasnije je u planu uvođenje funkcije u obrnutom smjeru - sa tableta na telefon. Međutim, Google još uvijek nije objavio kada bismo mogli da vidimo nadogradnju.

Da bi ovo radilo kada funkcija postane dostupna, moraju biti ispunjena dva uslova. Oba vaša uređaja moraće softverski da podržavaju ovu novu opciju, a ista aplikacija će morati da bude instalirana i na telefonu i na tabletu kako bi prenos podataka funkcionisao bez greške.

Ukoliko vam ova funkcija zvuči poznato, razlog je to što je ona pod drugim imenom (Handoff) već godinama dostupna na iPhone telefonima, pa vlasnici u samo par trenutaka mogu da nastave rad na drugim Apple uređajima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

android google

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS