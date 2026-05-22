Android dobija veliku nadogradnju: Stiže funkciju koju vlasnici iPhone-a godinama koriste

Sa dolaskom predstojećeg Android-a 17, Google planira da uvede novu funkciju pod nazivom "Continue On". Ovo se već sada najavljuje kao jedna od najpraktičnijih nadogradnji platforme u posljednjih nekoliko godina.

Zamislite sljedeći scenario.

Čitate dugačak tekst, pišete važnu bilješku ili odgovarate na imejl preko telefona, a onda shvatite da bi vam bilo lakše da to radite na većem ekranu. Kada ovaj sistem bude lansiran, vaš tablet će moći da preuzme taj zadatak gotovo trenutno.

U praksi, dok budete koristili neku aplikaciju na telefonu, u taskbaru vašeg tableta automatski će iskočiti prijedlog za tu istu aplikaciju.

Jednim dodirom na ekran, aplikacija će nastaviti rad tačno tamo gdje ste stali. U idealnim uslovima, Android će otvoriti identičnu veb stranicu ili dokument na kojem ste radili na telefonu.

Kako prenosi portal Android Central, Google je u zvaničnoj objavi objasnio da će ovaj novi softverski okvir kreirati bezbjednu vezu između uređaja i u potpunosti prenositi trenutno stanje pokrenute aplikacije.

Iako je cijeli sistem projektovan da radi dvosmerno, tehnološki gigant je na samom startu prioritet dao tranziciji sa pametnih telefona na tablete.

Tek kasnije je u planu uvođenje funkcije u obrnutom smjeru - sa tableta na telefon. Međutim, Google još uvijek nije objavio kada bismo mogli da vidimo nadogradnju.

Da bi ovo radilo kada funkcija postane dostupna, moraju biti ispunjena dva uslova. Oba vaša uređaja moraće softverski da podržavaju ovu novu opciju, a ista aplikacija će morati da bude instalirana i na telefonu i na tabletu kako bi prenos podataka funkcionisao bez greške.

Ukoliko vam ova funkcija zvuči poznato, razlog je to što je ona pod drugim imenom (Handoff) već godinama dostupna na iPhone telefonima, pa vlasnici u samo par trenutaka mogu da nastave rad na drugim Apple uređajima.