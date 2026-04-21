Većinu Androida je moguće otključati običnom fotografijom: Milioni korisnika u opasnosti

Većinu Androida je moguće otključati običnom fotografijom: Milioni korisnika u opasnosti

Autor H.K. Izvor mondo.rs
0

Čak 64% Android uređaja pada na prepoznavanju lica, jer 2D sistemi ne razlikuju pravu osobu od slike.

Većinu Androida je moguće otključati običnom fotografijom Izvor: Shutterstock

Ako koristite prepoznavanje lica za otključavanje svog Android telefona, velike su šanse da vaša privatnost visi o koncu. Najnovije istraživanje britanskog magazina Which? otkrilo je poražavajuće podatke: čak 64% testiranih Android uređaja moguće je otključati običnom fotografijom vlasnika, odštampanom na kućnom štampaču.

Iako smo u 2026. godini, problem umjesto da nestaje, postaje sve izraženiji kod modela srednje i niže kategorije.

Problem je u tome što većina proizvođača koristi običnu selfi kameru za 2D prepoznavanje lica. Sistem nema uvid u dubinu, pa ne razlikuje pravu osobu od fotografije.

Na listi ranjivih uređaja našli su se modeli gotovo svih velikih brendova: Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor, OnePlus, Oppo, Vivo i mnogi drugi.

Ipak, nije sve tako crno. Neki su uspjeli da naprave ozbiljan pomak. Recimo, novi Samsung Galaxy S26 je na testu bio neosvojiv za fotografije, za razliku od svog prethodnika.

Izvor: YouTube / Apple

S druge strane, Apple-ov Face ID i 3D sistemi koje koriste pojedini Honor modeli ostaju zlatni standard jer projektuju hiljade nevidljivih tačaka kako bi mapirali lice u tri dimenzije. Google je na svojim Pixel 8, 9 i 10 modelima uspio da osigura 2D sistem pomoću naprednog mašinskog učenja, čineći ga dovoljno bezbjednim čak i za bankarske aplikacije.

Proizvođači su svjesni ovog rizika, ali ga često tretiraju kao funkciju za udobnost, a ne kao ozbiljan bezbednosni mehanizam. Zato Google Wallet i bankarske aplikacije često traže otisak prsta ili PIN kao dodatnu potvrdu. Ako to ne bi bio slučaj, napadači bi, kada otključaju telefon pomoću vaše slike, imali pristup vašim SMS porukama, privatnim galerijama i mejlovima.

Ako vaš telefon nema napredni 3D skener ili vrhunski AI algoritam, najsigurniji savjet je jednostavan - držite se provjerenog skenera otiska prsta ili starog dobrog PIN koda.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

