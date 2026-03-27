Povratak telefona sa fizičkom tastaturom: Titan 2 Elite "razvalio" na Kickstarteru

Autor Haris Krhalić Izvor Smartlife
0

Unihertz Titan 2 Elite osvojio je korisnike kombinacijom fizičke tastature i modernog hardvera, pa je za par dana skupio 2,7 miliona dolara.

Titan 2 Elite fizička tastatura Izvor: Ilija Baošić

Unihertz Titan 2 Elite, novi pametni telefon sa fizičkom QWERTY tastaturom, izazvao je pravu pometnju na Kickstarter-u, gdje je za samo nekoliko dana prikupio nevjerovatnih 2,7 miliona dolara.

Iako dizajnom neodoljivo podsjeća na legendarne BlackBerry uređaje, ovaj model pokreće Android 16, a ispod haube krije modernu zvijer sa podrškom 5G vezom.

Kompanija nudi dve verzije uređaja. Osnovni model Titan 2 Elite pokreće Dimensity 7400 i na raspolaganje stavlja 256 GB interne memorije. Trenutno košta 389 dolara, dok će mu maloprodajna cijena kasnije skočiti na 489 dolara.

Izvor: Ilija Baošić

Za one koji žele maksimalne performanse, tu je Pro verzija po cijeni od 479 dolara, koja dolazi sa moćnijim Dimensity 9400 čipom i duplo više prostora za čuvanje podataka - čak 512 GB.

Oba modela opremljena su sa 12 GB RAM memorije i sistemom kamera sa 50 MP glavnim i 50 MP telefoto senzorom, što dokazuje da fizička tastatura više ne znači kompromis na polju hardvera.

Baterija od 4.050 mAh podržava brzo punjenje snagom do 33W. Iako ne impresionira kapacitetom, treba imati na umu da je Titan 2 Elite veoma kompaktan, kao i da se na prednjoj strani nalazi četvrtast AMOLED ekran dijagonale od svega 4 inča.

Izvor: Ilija Baošić

Unihertz ovim modelom ne gađa široku masu, već specifičnu grupu korisnika koja pati za osjećajem kucanja na pravoj tastaturi, ali ne želi da se odrekne brzine i aplikacija.

I sami smo imali priliku da isprobamo Unihertz Titan 2 Elite tokom posjete MWC 2026 sajmu u Barseloni. Prvi utisci su odlični i apsolutno razumijemo zašto je ovaj uređaj postao hit na Kickstarter-u.

