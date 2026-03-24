Zvijer iz Kine: OnePlus 15T lansiran sa ogromnom baterijom i moćnim čipsetom

OnePlus 15T donosi bateriju od 7.500 mAh, brzo punjenje i veću otpornost, uz vrhunski ekran i Snapdragon čip nove generacije.

Izvor: OnePlus

OnePlus 15T je zvanično debitovao u Kini, i to sa moćnim čipsetom i brojnim unapređenjima - pogotovo u domenu trajanja baterije i otpornosti kućišta.

Značajna karakteristika novog modela je masivna silicijum-ugljenična baterija od 7.500 mAh. Uz nju dolazi podrška za brzo žično punjenje od 100 W i bežično od 50 W.

Telefon je sada još otporniji, sa sertifikatima IP68/IP69K, što znači da može da preživi ne samo potapanje, već i mlazove vrele vode pod visokim pritiskom.

Iako je zadržao dijagonalu od 6,32 inča, AMOLED ekran je sada brži sa osvežavanjem od 165Hz i dostiže nivo osvjetljenost od 3.600 nita. Unutra se nalazi Snapdragon 8 Elite Gen 5 čip, uparen sa LPDDR5X Ultra RAM memorijom i UFS 4.1 internom memorijom.

Sistem kamera čine dva senzora od po 50 MP - glavna kamera sa Sony senzorom i optičkom stabilizacijom (OIS), kao i periskopska telefoto kamera sa 3.5x optičkim zumom.

Uređaj pokreće Android 16 (ColorOS 16) uz podršku za Oppo AI vještačku inteligenciju.

Dostupan je u bijeloj, braon i zelenoj boji.

Početna cijena u Kini iznosi oko 540 evra za model 12/256GB, dok najjača verzija (16GB RAM / 1TB) košta oko 715 evra. Prodaja počinje sutra, 25. marta, a još uvijek se čeka potvrda o globalnoj dostupnosti i potencijalnoj promjeni imena za evropsko tržište.