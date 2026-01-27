Da li Android gubi još jednog velikog igrača?

Nakon integracije u OPPO grupu, OnePlus gubi autonomiju, tržišta i prodaju, a sve više signala ukazuje na povlačenje sa globalne scene.

Izvor: OnePlus

Tržište Android telefona više ne prašta nikome. Brendovi koji su godinama važili za sigurne danas nestaju gotovo neprimetno, bez velikih najava i oproštaja. Nakon kompanija HTC i LG, a od nedavno i ASUS-a, sve češće se postavlja pitanje da li je na redu još jedno ime koje su kupci dugo vezivali za "pametnu kupovinu".

U centru pažnje je OnePlus, brend zbog kojeg je skovan termin "ubica flagshipa" i koji je nekada bio sinonim za vrhunske telefone po razumnim cijenama. Taj imidž je vremenom izblijedio, a prema informacijama iz industrije, kompanija danas više ne funkcioniše kao samostalan igrač, već kao dio znatno šireg sistema.

Od trenutka kada je OnePlus formalno integrisan u OPPO grupu, stvari su počele da se menjaju. Iako brend i dalje postoji na papiru, analitičari tvrde da se njegova realna uloga postepeno smanjuje. Donošenje odluka je centralizovano, a OnePlus gubi autonomiju koju je nekada imao. Ne pomaže ni to što je OPPO ovog meseca odlučio da realme više neće biti samostalni brend.

Izvor: OnePlus

Istovremeno, prodajni kanali se gase jedan po jedan. Prisustvo na zapadnim tržištima slabi iz godine u godinu, bez ikakvih zvaničnih objašnjenja. Takav tihi proces povlačenja dodatno podgreva sumnje da je riječ o dugoročnoj strategiji, a ne o privremenom zastoju.

Prema dostupnim informacijama, američko sjedište kompanije je zatvoreno, dok je saradnja sa velikim operaterima prekinuta još ranije. U Evropi je tim zaposlenih sveden na minimum. Sve se odvija bez zvaničnih saopštenja, što ostavlja prostor za nagađanja, piše Android Headlines.

Ni prodajne brojke ne idu u prilog OnePlus-u. Na ključnim tržištima, poput Indije i Kine, prodaja bilježi pad, dok su brojne prodavnice prestale da drže njihove telefone zbog slabe zarade. Tržišni udio se topi, a konkurencija agresivno zauzima prostor u gotovo svim cjenovnim segmentima.

Izvor: Robert Way / Shutterstock

Dodatnu zabrinutost izazvale su informacije da bi naredni flagship model mogao da bude ograničen isključivo na kinesko tržište. Takav potez bi u praksi značio povlačenje sa globalne scene, makar u obliku kakav su korisnici do sada poznavali.

Ako se ovakav trend nastavi, OnePlus bi mogao da završi kao još jedan brend koji je nekada imao vernu bazu fanova, ali nije uspio da se prilagodi novim pravilima tržišta. Android scena se mijenja brže nego ikada, a prostora za greške više nema.

Izvor: Telegraf Biznis