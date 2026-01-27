logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li Android gubi još jednog velikog igrača?

Da li Android gubi još jednog velikog igrača?

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Nakon integracije u OPPO grupu, OnePlus gubi autonomiju, tržišta i prodaju, a sve više signala ukazuje na povlačenje sa globalne scene.

Da li se OnePlus gasi? Tihi pad Android brenda Izvor: OnePlus

Tržište Android telefona više ne prašta nikome. Brendovi koji su godinama važili za sigurne danas nestaju gotovo neprimetno, bez velikih najava i oproštaja. Nakon kompanija HTC i LG, a od nedavno i ASUS-a, sve češće se postavlja pitanje da li je na redu još jedno ime koje su kupci dugo vezivali za "pametnu kupovinu".

U centru pažnje je OnePlus, brend zbog kojeg je skovan termin "ubica flagshipa" i koji je nekada bio sinonim za vrhunske telefone po razumnim cijenama. Taj imidž je vremenom izblijedio, a prema informacijama iz industrije, kompanija danas više ne funkcioniše kao samostalan igrač, već kao dio znatno šireg sistema.

Od trenutka kada je OnePlus formalno integrisan u OPPO grupu, stvari su počele da se menjaju. Iako brend i dalje postoji na papiru, analitičari tvrde da se njegova realna uloga postepeno smanjuje. Donošenje odluka je centralizovano, a OnePlus gubi autonomiju koju je nekada imao. Ne pomaže ni to što je OPPO ovog meseca odlučio da realme više neće biti samostalni brend.

Izvor: OnePlus

Istovremeno, prodajni kanali se gase jedan po jedan. Prisustvo na zapadnim tržištima slabi iz godine u godinu, bez ikakvih zvaničnih objašnjenja. Takav tihi proces povlačenja dodatno podgreva sumnje da je riječ o dugoročnoj strategiji, a ne o privremenom zastoju.

Prema dostupnim informacijama, američko sjedište kompanije je zatvoreno, dok je saradnja sa velikim operaterima prekinuta još ranije. U Evropi je tim zaposlenih sveden na minimum. Sve se odvija bez zvaničnih saopštenja, što ostavlja prostor za nagađanja, piše Android Headlines.

Ni prodajne brojke ne idu u prilog OnePlus-u. Na ključnim tržištima, poput Indije i Kine, prodaja bilježi pad, dok su brojne prodavnice prestale da drže njihove telefone zbog slabe zarade. Tržišni udio se topi, a konkurencija agresivno zauzima prostor u gotovo svim cjenovnim segmentima.

Izvor: Robert Way / Shutterstock

Dodatnu zabrinutost izazvale su informacije da bi naredni flagship model mogao da bude ograničen isključivo na kinesko tržište. Takav potez bi u praksi značio povlačenje sa globalne scene, makar u obliku kakav su korisnici do sada poznavali.

Ako se ovakav trend nastavi, OnePlus bi mogao da završi kao još jedan brend koji je nekada imao vernu bazu fanova, ali nije uspio da se prilagodi novim pravilima tržišta. Android scena se mijenja brže nego ikada, a prostora za greške više nema.

Izvor: Telegraf Biznis

Možda će vas zanimati

Tagovi

mobilni telefoni OnePlus

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS