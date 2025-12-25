Šta krije telefon iza kodnog imena Volkswagen: 9000 mAh baterija, moćni čipset i potpuno nova serija

Performanse novog OnePlus Turbo telefona procurile su prije premijere. Nove informacije otkrivaju da ćemo ga možda vidjeti i izvan Kine.

Izvor: OnePlus

OnePlus sljedećeg meseca u Kini zvanično predstavlja potpuno novu Turbo seriju pametnih telefona, a već sada znamo mnoge ključne detalje o prvom modelu.

Da razvija novu Turbo liniju, OnePlus je i sam potvrdio. A prema najnovijim informacijama, telefon pokreće Snapdragon 8s Gen 4 čipset, uz 16 GB RAM-a. Prvi nagovještaj o performansama koje možemo da očekujemo stigao je na osnovu procurjelog Geekbench testa:

Upcoming OnePlus PLU110 phone on Geekbench

- Snapdragon 8s Gen 4

>>2 Cores @ 2.02GHz

>>2 Cores @ 2.80GHz

>>3 Cores @ 3.01GHz

>>1 Core @ 3.21 GHz

>>Adreno 825

- 16GB RAM

- Android 16



Snapdragon 8s Gen 4 is rumored to power OnePlus Turbo, which is slated for January 2026…pic.twitter.com/FatqqAQHN4 — Anvin (@ZionsAnvin)December 22, 2025

Odmah zatim uslijedio je i AnTuTu test, na kojem je OnePlus Turbo ostvario impresivnih 2.609.327 poena. Poređenja radi, OnePlus 15 sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipom ima oko 3,68 miliona poena, dok OnePlus 15R sa Snapdragon 8 Gen 5 dostiže nešto više od 3,16 miliona. Iako slabiji od flagship modela, Turbo se svojim rezultatima ozbiljno približava vrhu ponude.

Izvor: Weibo / Antutu

Lista specifikacija potvrđuje LPDDR5X RAM, UFS 4.1 internu memoriju od 512 GB i ekran sa 165 Hz osvežavanjem. Ranije glasine pominju 6,7-inčni OLED panel sa 1.5K rezolucijom, kao i dve zadnje kamere, sa glavnim senzorom od 50 MP i ultraširokougaonim od 8 MP.

Posebno se izdvaja baterija, jer bi Turbo model trebalo da ima najveću bateriju ikada u OnePlus telefonu, kapaciteta čak 9.000 mAh. Prema različitim izvorima, podrška za brzo punjenje iznosi između 80 W i 100 W putem kabla.

Zanimljivo je i interno kodno ime uređaja - Volkswagen, što ujedno sugeriše da je riječ o snažnom telefonu namijenjenom širokim masama, ali i o uređaju koji bi mogao da ima i evropsko prisustvo.

Iako je premijera za sada zakazana samo za Kinu u januaru, novi izvještaji tvrde da je u planu i međunarodno lansiranje. Globalni datum još nije poznat, ali više detalja očekuje se nakon zvaničnog predstavljanja.