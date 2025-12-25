logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šta krije telefon iza kodnog imena Volkswagen: 9000 mAh baterija, moćni čipset i potpuno nova serija

Šta krije telefon iza kodnog imena Volkswagen: 9000 mAh baterija, moćni čipset i potpuno nova serija

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Performanse novog OnePlus Turbo telefona procurile su prije premijere. Nove informacije otkrivaju da ćemo ga možda vidjeti i izvan Kine.

OnePlus Turbo AnTuTu rezultat i ključne specifikacije Izvor: OnePlus

OnePlus sljedećeg meseca u Kini zvanično predstavlja potpuno novu Turbo seriju pametnih telefona, a već sada znamo mnoge ključne detalje o prvom modelu.

Da razvija novu Turbo liniju, OnePlus je i sam potvrdio. A prema najnovijim informacijama, telefon pokreće Snapdragon 8s Gen 4 čipset, uz 16 GB RAM-a. Prvi nagovještaj o performansama koje možemo da očekujemo stigao je na osnovu procurjelog Geekbench testa:

Odmah zatim uslijedio je i AnTuTu test, na kojem je OnePlus Turbo ostvario impresivnih 2.609.327 poena. Poređenja radi, OnePlus 15 sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipom ima oko 3,68 miliona poena, dok OnePlus 15R sa Snapdragon 8 Gen 5 dostiže nešto više od 3,16 miliona. Iako slabiji od flagship modela, Turbo se svojim rezultatima ozbiljno približava vrhu ponude.

Izvor: Weibo / Antutu

Lista specifikacija potvrđuje LPDDR5X RAM, UFS 4.1 internu memoriju od 512 GB i ekran sa 165 Hz osvežavanjem. Ranije glasine pominju 6,7-inčni OLED panel sa 1.5K rezolucijom, kao i dve zadnje kamere, sa glavnim senzorom od 50 MP i ultraširokougaonim od 8 MP.

Posebno se izdvaja baterija, jer bi Turbo model trebalo da ima najveću bateriju ikada u OnePlus telefonu, kapaciteta čak 9.000 mAh. Prema različitim izvorima, podrška za brzo punjenje iznosi između 80 W i 100 W putem kabla.

Zanimljivo je i interno kodno ime uređaja - Volkswagen, što ujedno sugeriše da je riječ o snažnom telefonu namijenjenom širokim masama, ali i o uređaju koji bi mogao da ima i evropsko prisustvo.

Iako je premijera za sada zakazana samo za Kinu u januaru, novi izvještaji tvrde da je u planu i međunarodno lansiranje. Globalni datum još nije poznat, ali više detalja očekuje se nakon zvaničnog predstavljanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

OnePlus mobilni telefoni volkswagen

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS