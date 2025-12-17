logo
Prognoze za 2026: Očekuje se rast cijena pametnih telefona zbog poskupljenja memorijskih komponenti

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Zbog nestašice memorijskih čipova i eksplozije AI tehnologije, troškovi proizvodnje telefona naglo rastu. Stručnjaci očekuju da će proizvođači deo tog udara prebaciti na kupce već tokom 2026. godine.

Očekuje se rast cijena pametnih telefona zbog poskupljenja memorijskih komponenti Izvor: Shutterstock / Hadrian

Pametni telefoni bi mogli da u prosjeku poskupe za 6,9 odsto u 2026. zbog nestašice memorijskih čipova koja je izazvana snažnom potražnjom iz sektora vještačke inteligencije (AI), navodi se u novom istraživanju kompanije Counterpoint Research.

Prognoza je znatno promijenjena u odnosu na raniju projekciju koja je najavljivala rast cijena telefona za 3,6 odsto, prenosi CNBC.

Pored toga, globalne isporuke pametnih telefona mogle bi u 2026. da padnu za 2,1 odsto, za razliku od ranije projekcije koja je predviđala stabilan rezultat ili blago pozitivan rast.

Glavni razlog leži u rastu cijena memorijskih čipova i uskim grlima u lancu snabdijevanja poluprovodnicima.

Ekspanzija AI centara podataka povećala je potražnju za sistemima kompanije Nvidia, koji koriste memorijske komponente proizvođača poput Samsung-a i firme SK Hynics, vodećih dobavljača memorije na globalnom tržištu.

Posebno je pogođen DRAM, tip radne memorije koji se koristi i u AI data-centrima i u pametnim telefonima.

Zbog nesklada između ponude i potražnje, cijene DRAM-a snažno su porasle tokom ove godine, što se direktno odražava na troškove proizvodnje mobilnih uređaja.

Counterpoint procjenjuje da su kod telefona nižeg cjenovnog ranga, ispod 200 dolara, troškovi materijala od početka godine porasli za 20 do 30 odsto, dok su u srednjem i višem segmentu povećani za 10 do 15 odsto.

Istraživači navode da će kompanije vjerovatno deo tih troškova prenijeti na potrošače, što objašnjava prognozirani rast prosječnih cijena, a pod pritiskom će posebno biti kineski proizvodjači telefona u srednjem i nižem cjenovnom rangu, dodaje se u istraživanju.

Izvor:B92

Tagovi

mobilni telefoni cijene

