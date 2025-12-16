Honor lansira potpuno novu liniju telefona: Evo šta znamo o Win uređajima

Honor je potvrdio dolazak potpuno nove Win linije telefona, sa specifičnim dizajnom, aktivnim hlađenjem i baterijom ogromnog kapaciteta.

Izvor: Honor

Honor je zvanično potvrdio da će potpuno nova Win linija pametnih telefona biti predstavljena u Kini ovog mjeseca. Tačan datum lansiranja još uvijek nije poznat, ali znamo da je u pitanju linija uređaja koja se fokusira na gejming.

Iako tek treba da budu predstavljeni, Win telefone je već sada moguće rezervisati u Kini. Honor je objavio i prvi tizer koji otkriva detalje dizajna poleđine, sa velikim pravougaonim modulom kamere i "Win" oznakom u uglu.

Prema ranijim navodima, Win linija bi zapravo mogla da bude rebrendirana Honor GT serija. U međuvremenu su se pojavili i procurili renderi koji prikazuju kompletan zadnji dizajn, kao i opcije boja predstojećih modela.

Očekuje se da će Honor Win telefoni biti dostupni u crnoj, plavoj i cijan boji. Navodi se da će imati trostruku zadnju kameru, aktivni kuler na poleđini, kao i da ćemo videti ogromnu bateriju kapaciteta od čak 10.000 mAh.

Izvor: CNMO.com