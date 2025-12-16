10.000 mAh i debljina od 8,5 mm: Nije u pitanju tablet, već novi Xiaomi telefon

Nakon telefona kog napaja baterija od 9.000 mAh, očekuje se da Xiaomi lansira i model sa baterijom kapaciteta od čak 10.000 mAh i višednevnom autonomijom - bez obzira na način korišćenja.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Prema najnovijim glasinama, Xiaomi planira da do kraja ovog mjeseca predstavi značajan broj novih uređaja, uključujući i Redmi Turbo 5 Pro, koji bi navodno trebalo da ima bateriju kapaciteta 9.000 mAh.

Međutim, kompanija tu ne planira da stane kada je kapacitet baterije u pitanju. Kako tvrde informacije koje nam stižu iz Kine, Xiaomi će sljedeće godine lansirati telefon sa baterijom od čak 10.000 mAh, koji će podržavati žično punjenje snage do 100 W, ali i veoma brzo bežično punjenje.

Uprkos ogromnoj bateriji, ovaj telefon ne bi trebalo da bude deblji od 8,5 mm, što je samo po sebi veliki tehnološki podvig.

Kako piše poznati kineski tipster Digital Chat Station, stiže Xiaomi telefon sa baterijom kapaciteta od čak 10.000 mAh.

Izvor: Weibo

Xiaomi nije jedini. Honor takođe priprema telefon sa baterijom od 10.000 mAh i žičnim punjenjem od 100 W u okviru Win serije, pa se čini da snovi o višednevnoj autonomiji, bez obzira na način korišćenja, konačno postaju stvarnost.

Kada je Xiaomi u pitanju, još uvijek nije jasno da li će ovaj uređaj nositi Xiaomi brending ili će biti dio Redmi i/ili Poco ponude. Naravno, obavijestićemo vas čim saznamo više.