Procurio tačan datum premijere: Evo kada će Samsung predstaviti Galaxy S26 telefone

Prema najnovijim informacijama, najbolji Samsung telefoni biće predstavljeni krajem februara.

Izvor: X / OnLeaks

Samsung svoje Galaxy S telefone tradicionalno predstavlja u prvom kvartalu godine, a prema najnovijim informacijama ni Galaxy S26 serija neće biti izuzetak - procurio je tačan datum premijere.

Kako otkriva pouzdani tipster Ice Universe, Samsung će Unpacked događaj održati 25. februara 2026.

Samsung Galaxy S26 Series Timeline (South Korea)



Unpacked Event: February 25



Pre-order period: February 26 to March 4



Pre-sale period: March 5 to March 10



Market launch date: March 11 — Ice Universe (@UniverseIce)January 21, 2026

Kao i do sada, uređaji će u ruke prvih kupaca stići nešto kasnije, a prema informacijama kojima raspolaže Ice Universe, to će se u Južnoj Koreji desiti 11. marta 2026.

Iako je Unpacked događaj globalan, dostupnost telefona nakon premijere zavisi od tržišta do tržišta. Za sada nije poznato kada će Galaxy S26 serija tačno stići na ove prostore, ali ne očekujemo veća odstupanja od gore navedenog datuma.