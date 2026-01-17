Ovaj telefon Xiaomi nikada neće lansirati: Objavljeno šta je gigant spremao prije nego što je odustao

Iako je bio tanji od iPhone Air-a i imao moćne specifikacije, Xiaomi 17 Air je završio kao prototip koji se nikada neće naći u prodaji.

Izvor: Weibo / Bald Panda

Ultratanki telefoni su trend koji je započeo 2025. godine, ali koji baš i nije posebno zainteresovao kupce. Prema informacijama i glasinama se naslućuje da neki proizvođači "povlače ručnu" već na samom startu, dok drugi ni ne planiraju da se upuste u trku. Jedan o njih je i Xiaomi.

Kineski gigant je jedan o rijetkih proizvođača koji nije lansirao ultratanki telefon, ali nije da ga nije razvijao. Prema informacijama koje stižu iz Kine, uređaj je trebao da ponese naziv Xiaomi 17 Air, ali se od njega odustao nakon loših prodajnih rezultata iPhone Air modela.

Ipak, iako ga nikada nećemo vidjeti u ponudi, prototip ovog telefona je procurio na kineskim društvenim mrežama.

Tipster Bald Pandapodelio je video na Weibo mreži koji prikazuje kućište navodnog Xiaomi 17 Air modela, sa upečatljivim "ostrvom" sistema kamera na poleđini u kojem su smještena dva modula. Zadnju stranu uređaja prekriva mat staklo, dok je polje oko kamera dobilo sjajnu metalnu završnicu.

Prema navodima tipstera, Xiaomi 17 Air je trebalo da ima ekran dijagonale 6,59 inča i debljinu od svega 5,5 mm, što bi ga činilo za 0,1 mm tanjim od iPhone Air-a.

O uređaju se oglasio i drugi tipster, Digital Chat Station, koji tvrdi da je plan bio da telefon pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, kao i da ga napaja baterija kapaciteta ispod 6.000 mAh. Navodno, projektovana rezolucija glavne kamere iznosi 200 MP.

Kako stvari stoje, djeluje da Xiaomi 17 Air, nažalost, nikada neće ugledati svjetlost dana i da će ostati samo još jedan prototip.