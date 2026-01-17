logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovaj telefon Xiaomi nikada neće lansirati: Objavljeno šta je gigant spremao prije nego što je odustao

Ovaj telefon Xiaomi nikada neće lansirati: Objavljeno šta je gigant spremao prije nego što je odustao

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Iako je bio tanji od iPhone Air-a i imao moćne specifikacije, Xiaomi 17 Air je završio kao prototip koji se nikada neće naći u prodaji.

Xiaomi 17 Air ultratanki telefon koji nikada neće biti lansiran Izvor: Weibo / Bald Panda

Ultratanki telefoni su trend koji je započeo 2025. godine, ali koji baš i nije posebno zainteresovao kupce. Prema informacijama i glasinama se naslućuje da neki proizvođači "povlače ručnu" već na samom startu, dok drugi ni ne planiraju da se upuste u trku. Jedan o njih je i Xiaomi.

Kineski gigant je jedan o rijetkih proizvođača koji nije lansirao ultratanki telefon, ali nije da ga nije razvijao. Prema informacijama koje stižu iz Kine, uređaj je trebao da ponese naziv Xiaomi 17 Air, ali se od njega odustao nakon loših prodajnih rezultata iPhone Air modela.

Ipak, iako ga nikada nećemo vidjeti u ponudi, prototip ovog telefona je procurio na kineskim društvenim mrežama.

Tipster Bald Pandapodelio je video na Weibo mreži koji prikazuje kućište navodnog Xiaomi 17 Air modela, sa upečatljivim "ostrvom" sistema kamera na poleđini u kojem su smještena dva modula. Zadnju stranu uređaja prekriva mat staklo, dok je polje oko kamera dobilo sjajnu metalnu završnicu.

Prema navodima tipstera, Xiaomi 17 Air je trebalo da ima ekran dijagonale 6,59 inča i debljinu od svega 5,5 mm, što bi ga činilo za 0,1 mm tanjim od iPhone Air-a.

O uređaju se oglasio i drugi tipster, Digital Chat Station, koji tvrdi da je plan bio da telefon pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset, kao i da ga napaja baterija kapaciteta ispod 6.000 mAh. Navodno, projektovana rezolucija glavne kamere iznosi 200 MP.

Kako stvari stoje, djeluje da Xiaomi 17 Air, nažalost, nikada neće ugledati svjetlost dana i da će ostati samo još jedan prototip.

Možda će vas zanimati

Tagovi

xiaomi xiaomi 17 mobilni telefoni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS