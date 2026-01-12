logo
Naručio paket Nokia telefona, čekao 16 godina da stignu: Reakcija trgovca postala hit na mrežama

Naručio paket Nokia telefona, čekao 16 godina da stignu: Reakcija trgovca postala hit na mrežama

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife

Autor Dragana Božić Izvor Smartlife
0

Zbog rata u Libiji pošiljka telefona stigla je sa 16 godina zakašnjenja. Kada je prodavac konačno otpakovao paket, sadržaj i njegova reakcija postali su hit na mrežama.

Čekao 16 godina na isporuku telefona Izvor: X / @DialoguePak

Ako vam se ikada desilo da paket koji ste naručili kasni, sigurni smo ga niste čekali 16 godina. A upravo to se desilo jednom prodavcu iz Libije, koji je pošiljkumobilnih telefona poručio još 2010. godine, a tek sada je dobio.

Snimak otpakivanja obišao je društvene mreže, a posebno je interesantno da su se u paketu našli Nokia uređaji koji su u mnogima probudili nostalgiju.

Prema navodima trgovca, telefoni su još 2010. predati lokalnom kuriru, ali nikada nisu stigli do radnje, iako su se pošiljalac i primalac nalazili u Tripoliju. Ubrzo nakon toga, Libija je zapala u nemire i građanski rat, a logistički sistemi praktično su prestali da funkcionišu.

Pošiljka je godinama ostala zaglavljena u skladištima, dok je zemlja prolazila kroz politički haos i podjelu između suparničkih administracija. Ono što je trebalo da bude rutinska veleprodajna isporuka pretvorilo se u višegodišnji nestanak robe.

Kada je paket konačno stigao prodavcu početkom 2026. godine, uslijedio je šok. Unutra su se nalazili Nokia telefoni, koji su i 2010. važili za zastarjele, poput Nokia N95 i Nokia 5300 modela, a danas djeluju kao relikvije iz nekog drugog vremena. Vlasnik radnje na snimku kroz smijeh pita: "Da li su ovo telefoni ili artefakti?"

U međuvremenu su pametni telefoni potpuno preuzeli tržište, dok su originalni Nokia uređaji potpuno nestali sa tržišta i iz svakodnevne upotrebe.

Iako je priča izazvala podsmijeh na društvenim mrežama, mnogi su ukazali na njenu ozbiljniju stranu. Isporuka pošiljke nakon 16 godina nije samo bizaran detalj, već i pokazatelj koliko se lako prekidaju čak i najosnovnije aktivnosti usljed rata i nestabilnosti.

(Smartlife/Mondo) 

