Samsung sprema baterijsko čudo za telefone: Kapacitet od 20.000 mAh, ali postoji ozbiljan problem

Samsung testira dvoslojnu silicijum-ugljeničnu bateriju od 20.000 mAh koja obećava i do 27 sati uključenog ekrana.

Izvor: Shutterstock / ArieStudio

Dok proizvođači pametnih telefona poput Xiaomi-ja i Honor-a aktivno ugrađuju silicijum-ugljenične baterije velikog kapaciteta, Samsung se za sada drži svog uobičajenog pristupa.

Najnoviji flagship modeli kompanije, Galaxy S25 Ultra i S25 Edge, kao i prethodnih godina, koriste standardne litijum-jonske baterije, što iznova i iznova otvara pitanje kada će biti uvedena naprednija rješenja.

Ako je vjerovati novim informacijama - možda uskoro.

Prema navodima Android Headlines-a, baterijsko odeljenje Samsung SDI-ja radi na dvoslojnoj silicijum-ugljeničnoj bateriji ukupnog kapaciteta od čak 20.000 mAh. Dizajn podrazumijeva slaganje dvije ćelije jednu na drugu, što bateriju čini nešto debljom, ali značajno povećava energetsku rezervu.

Testirana baterija sastoji se iz dva dela - jednog kapaciteta 12.000 mAh i drugog kapaciteta 8.000 mAh. Zajedno daju ukupnih 20.000 mAh, što je znatno više od trenutnih specifikacija pametnih telefona.

Dvoslojna ćelija testirana je više od godinu dana i izdržala je oko 960 ciklusa punjenja. Međutim, debljina ćelije od 8.000 mAh povećala se sa 4 mm na 7,2 mm, što ukazuje na probleme sa dugotrajnošću.

Prema internim testovima, baterija obezbjeđuje do 27 sati uključenog ekrana sa jednim punjenjem.

Ipak, inženjeri će morati da riješe problem stabilizacije i spreče naduvavanje ćelija. Ukoliko u tome uspiju, ove baterije bi mogle da se pojave ne samo u Samsung uređajima, već i kod drugih proizvođača koji koriste proizvode ove kompanije.

Razvoj dvoslojne silicijum-ugljenične baterije pokazuje da Samsung aktivno istražuje načine za povećanje kapaciteta, čak i ako ne žuri da ih implementira u komercijalne uređaje. Ovakve tehnologije imaju potencijal da značajno promijene percepciju autonomije modernih pametnih telefona.