HONOR predstavio telefon o kakvom ste do sada mogli samo da sanjate: 10.000 mAh baterija, 185 Hz ekran i luda snaga

Novi Honor Win telefoni donose aktivni kuler, ultrabrze ekrane, moćne čipove i bateriju kakva se rijetko viđa.

Izvor: Honor

Honor je u Kini predstavio potpuno novu seriju telefona - Win. U pitanju su dva modela, Win i Win RT, fokusirana na gejming, koja donose Snapdragon flagship čipsete, aktivni sistem hlađenja sa kulerom, osvježavanje ekrana do 185Hz i baterije kapaciteta 10.000mAh.

Honor Win pokreće Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen sa Adreno 830 grafičkim procesorom. S druge strane, Win RT dolazi sa prošlogodišnji Snapdragon 8 Elite flagship čipsetom. Telefoni nude do 16 GB LPDDR5X Ultra RAM memorije i do 1 TB UFS 4.1 interne memorije.

Oba uređaja imaju 6,83-inčni OLED ekran koji se osvježava brzinom do 185Hz, maksimalno osvjetljava do 6.000 nita, a uz to donosi i Full-HD+ rezoluciju, HDR10+ podršku i 5.920Hz PWM zatamnjivanje. Telefoni takođe posjeduju ultrazvučni čitač otiska prsta ispod površine ekrana.

Na poleđini, Honor Win ima sistem trostrukih kamera sa glavnim senzorom od 50MP, veličine 1/1.56 inča i sa optičkom stabilizacijom, 50 MP telefoto kamerom sa 3x optičkim zumom i 12 MP ultraširokougaonom kamerom. Honor Win RT nema telefoto kameru. Oba telefona imaju prednju kameru od 50 MP.

Modul zadnje kamere na oba uređaja sadrži aktivni kuler za hlađenje, koji ima režim rada do 25.000 obrtaja u minuti i, prema navodima kompanije, značajno poboljšava hlađenje.

Honor je u oba modela ugradio 10.000 mAh silicijum-ugljeničnu bateriju sa podrškom za 100 W žično punjenje. Honor Win dodatno podržava i 80 W bežično punjenje.

Telefoni pokreću MagicOS 10 zasnovan na Android 16 operativnom sistemu i imaju IP68/IP69/IP69K sertifikate otpornosti na prašinu i vodu. Ostale specifikacije uključuju Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, infracrveni senzor, stereo zvučnike, Honor AI surround subwoofer, NFC i 5G povezivanje sa dual SIM podrškom.

Honor Win je dostupan već od 3.999 juana (oko 485 evra) u verziji sa 12/256 GB, dok je cijena RT modela 2.699 juana (oko 325 evra) za identičnu memorijsku konfiguraciju.

Nažalost, još uvijek nema informacija da li će i kada Honor lansirati Win seriju globalno.