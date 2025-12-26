logo
Apple mijenja planove? iPhone Air 2 stiže ranije nego što se mislilo

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Nakon priča o odlaganju za 2027, pojavila se nova informacija da će iPhone Air 2 biti predstavljen već na jesen 2026.

iPhone Air 2 stiže u septembru 2026? Izvor: YouTube / Apple

Još u novembru pojavile su se informacije bi Apple mogao da odloži lansiranje iPhone Air 2 telefona za proleće 2027. godine, nakon razočaravajuće prodaje originalnog modela. Sada, međutim, nova glasina sugeriše da bi nasljednik iPhone Air-a ipak mogao da stigne već naredne godine.

Ova tvrdnja dolazi od tipstera Fixed Focus Digital, koji je na Weibo mreži otkrio da je iPhone Air 2 potvrđen za lansiranje na jesenjem iPhone događaju u septembru 2026. godine.

Izvor: Weibo

U međuvremenu, isti izvor tvrdi da je iPhone 17e takođe na dobrom putu za prolećno lansiranje i da je već ušao u fazu masovne proizvodnje.

Na osnovu ranijih izvještaja, očekivalo se da Apple u septembru naredne godine predstavi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max i iPhone Fold. Druga generacija iPhone Air-a, zajedno sa modelima iPhone 18 i iPhone 17e, navodno je bila planirana za proljeće 2027. godine.

Prema glasinama, iPhone Air 2 bi trebalo da ponudi dvostruku zadnju kameru, veću bateriju, nižu cijenu i hlađenje pomoću vapor chamber sistema.

