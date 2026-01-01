logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp telefon nikako da stigne u ruke kupaca: "Zlatni" uređaj od 500 dolara ponovo odložen

Tramp telefon nikako da stigne u ruke kupaca: "Zlatni" uređaj od 500 dolara ponovo odložen

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Kupci Trump T1 telefona suočavaju sa sa novim kašnjenjima, a kompanija krivicu prebacuje na prekid rada američke vlade.

Zašto Trampov T1 telefon još nije isporučen kupcima Izvor: agustin.photo / Shutterstock.com

Trump Mobile T1, "zlatni" pametni telefon koji je najavila firma Trump Mobile, nikako da ugleda svjetlost dana. Prvobitno planiran za avgust, ovaj model od 499 dolara suočio se sa nizom tihih odlaganja, zbog čega se entuzijasti i kupci koji su ga unaprijed poručili pitaju kada će, ili da li će uopšte, uređaj stići u njihove ruke.

Krajem decembra kompanija je još jednom zvanično pomjerila rokove isporuke, a neke procjene sada spominju kraj januara.

Prema pisanju magazina Fortune, korisnička podrška Trump Mobile-a kao glavni uzrok zastoja navodi prekid rada američke vlade. Kompanija tvrdi da je to razlog zašto je došlo do zastoja u ključnim procesima pri Federalnoj komisiji za komunikacije (FCC), koja u SAD-u odobrava i sertifikuje elektronsku opremu.

Izvor: TrumpMobile.com

Ipak, analitičari iz industrije ističu da učestala pomjeranja rokova za T1 telefon mogu ukazivati na dublje operativne probleme.

Jedno od najvećih pitanja i dalje je poreklo samog telefona. Rani marketinški materijali snažno su se oslanjali na narativ "Made in USA". Kompanija je T1 promovisala kao domaću alternativu tehnološkim gigantima poput Apple-a i Samsung-a. Međutim, realnost globalnih lanaca snabdijevanja izuzetno je komplikovana. Skeptici ističu da SAD trenutno nemaju infrastrukturu potrebnu za proizvodnju pametnog telefona od 499 dolara od nule.

Posebno je zanimljivo to da je, kako se rok isporuke T1 telefona sve više pomjerao, sa zvaničnog sajta nestao izraz "Made in USA". Umesto toga, sada se koriste izrazi poput "dizajniran u skladu sa američkim vrijednostima".

U međuvremenu, brend prodaje polovne iPhone i Samsung Galaxy telefone kako bi ostao aktivan na tržištu. Neki ovaj potez vide kao praktično privremeno rješenje, dok ga drugi tumače kao znak da je masovna proizvodnja T1 modela još uvek daleko. Za one koji su uplatili depozit od 100 dolara, trenutna preporuka iz kanala za podršku jeste da isporuku očekuju sredinom ili krajem januara. Ipak, zvaničan i čvrst datum još uvijek nije objavljen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

mobilni telefoni Donald Tramp

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS