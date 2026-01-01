Tramp telefon nikako da stigne u ruke kupaca: "Zlatni" uređaj od 500 dolara ponovo odložen

Kupci Trump T1 telefona suočavaju sa sa novim kašnjenjima, a kompanija krivicu prebacuje na prekid rada američke vlade.

Izvor: agustin.photo / Shutterstock.com

Trump Mobile T1, "zlatni" pametni telefon koji je najavila firma Trump Mobile, nikako da ugleda svjetlost dana. Prvobitno planiran za avgust, ovaj model od 499 dolara suočio se sa nizom tihih odlaganja, zbog čega se entuzijasti i kupci koji su ga unaprijed poručili pitaju kada će, ili da li će uopšte, uređaj stići u njihove ruke.

Krajem decembra kompanija je još jednom zvanično pomjerila rokove isporuke, a neke procjene sada spominju kraj januara.

Prema pisanju magazina Fortune, korisnička podrška Trump Mobile-a kao glavni uzrok zastoja navodi prekid rada američke vlade. Kompanija tvrdi da je to razlog zašto je došlo do zastoja u ključnim procesima pri Federalnoj komisiji za komunikacije (FCC), koja u SAD-u odobrava i sertifikuje elektronsku opremu.

Izvor: TrumpMobile.com

Ipak, analitičari iz industrije ističu da učestala pomjeranja rokova za T1 telefon mogu ukazivati na dublje operativne probleme.

Jedno od najvećih pitanja i dalje je poreklo samog telefona. Rani marketinški materijali snažno su se oslanjali na narativ "Made in USA". Kompanija je T1 promovisala kao domaću alternativu tehnološkim gigantima poput Apple-a i Samsung-a. Međutim, realnost globalnih lanaca snabdijevanja izuzetno je komplikovana. Skeptici ističu da SAD trenutno nemaju infrastrukturu potrebnu za proizvodnju pametnog telefona od 499 dolara od nule.

Posebno je zanimljivo to da je, kako se rok isporuke T1 telefona sve više pomjerao, sa zvaničnog sajta nestao izraz "Made in USA". Umesto toga, sada se koriste izrazi poput "dizajniran u skladu sa američkim vrijednostima".

U međuvremenu, brend prodaje polovne iPhone i Samsung Galaxy telefone kako bi ostao aktivan na tržištu. Neki ovaj potez vide kao praktično privremeno rješenje, dok ga drugi tumače kao znak da je masovna proizvodnja T1 modela još uvek daleko. Za one koji su uplatili depozit od 100 dolara, trenutna preporuka iz kanala za podršku jeste da isporuku očekuju sredinom ili krajem januara. Ipak, zvaničan i čvrst datum još uvijek nije objavljen.