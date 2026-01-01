Kako će Galaxy S26 Ultra izgledati uživo: Ne morate da čekate premijeru - procurio dizajn

Na internetu su se pojavile fotografije i video maketa Samsung Galaxy S26 Ultra telefona.

Izvor: X / OnLeaks

Ako ste nestrpljivi da vidite dizajn predstojećeg Samsung Galaxy S26 Ultra modela uživo, ne morate čekati premijeru - na internetu su osvanule fotografije koje prikazuju makete uređaja, zajedno sa kratkim "hands-on" videom.

Na objavljenim fotografijama može se vidjeti poređenje S26 Ultra sa regularnim S26 modelom, pri čemu se jasno vidi da dijele potpuno isti dizajn sa ovalnim ostrvom na kojem se nalaze tri kamere. Telefoni po prvi put imaju i isti radijus zaobljenja uglova.

Takođe se može vidjeti bijela maketa S26 Ultra telefona pored crne. Naravno, ne treba očekivati da će Samsung, kada bude lansirao novu seriju, upotrebiti iste nijanse.

Na kraju, tu je i video na kojem su S26 Ultra makete prikazane uživo u ruci.

Očekuje se da Galaxy S26 serija bude predstavljena početkom godine, ali nedavne glasine nisu uspjele da se usaglase oko toga da li će predstavljanje biti u januaru ili februaru. Navodno, uređaje će pokretati Exynos 2600 čipset na nekim tržištima, dok će se na drugim ispod haube naći Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset.