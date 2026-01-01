logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako će Galaxy S26 Ultra izgledati uživo: Ne morate da čekate premijeru - procurio dizajn

Kako će Galaxy S26 Ultra izgledati uživo: Ne morate da čekate premijeru - procurio dizajn

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

Na internetu su se pojavile fotografije i video maketa Samsung Galaxy S26 Ultra telefona.

Samsung Galaxy S26 Ultra: Procurile fotografije i video uživo Izvor: X / OnLeaks

Ako ste nestrpljivi da vidite dizajn predstojećeg Samsung Galaxy S26 Ultra modela uživo, ne morate čekati premijeru - na internetu su osvanule fotografije koje prikazuju makete uređaja, zajedno sa kratkim "hands-on" videom.

Na objavljenim fotografijama može se vidjeti poređenje S26 Ultra sa regularnim S26 modelom, pri čemu se jasno vidi da dijele potpuno isti dizajn sa ovalnim ostrvom na kojem se nalaze tri kamere. Telefoni po prvi put imaju i isti radijus zaobljenja uglova.

Takođe se može vidjeti bijela maketa S26 Ultra telefona pored crne. Naravno, ne treba očekivati da će Samsung, kada bude lansirao novu seriju, upotrebiti iste nijanse.

Na kraju, tu je i video na kojem su S26 Ultra makete prikazane uživo u ruci.

Očekuje se da Galaxy S26 serija bude predstavljena početkom godine, ali nedavne glasine nisu uspjele da se usaglase oko toga da li će predstavljanje biti u januaru ili februaru. Navodno, uređaje će pokretati Exynos 2600 čipset na nekim tržištima, dok će se na drugim ispod haube naći Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Samsung mobilni telefoni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS