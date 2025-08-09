Da li ste spremni za najnoviju verziju One UI korisničkog interfejsa? Stiže uskoro.
Samsung je zvanično podijelio više detalja o planovima za lansiranje One UI 8 softvera. Već krajem ovog mjeseca, korisnici najnovijih premijum uređaja moći će da učestvuju u testiranju One UI 8 beta sistema. Tokom septembra, kompanija planira da proširi listu podržanih uređaja i da pusti stabilnu verziju ažuriranja, pre svega namijenjenu Galaxy S25 seriji.
Stabilna verzija One UI 8 korisničkog interfejsa, zasnovana na Android 16 operativnom sistemu, prvi put je predstavljena prošlog mjeseca zajedno sa modelima Galaxy Z Flip7 FE, Galaxy Z Flip7 i Galaxy Z Fold7, a prema zvaničnom saopštenju Samsung-a, uskoro stiže i na druge uređaje.
One UI 8 uskoro stiže i na starije uređaje: Samsung zvanično objavio kada možemo očekivati novi softver
U najnovijem saopštenju za javnost, Samsung je naveo da će uvođenje ažuriranja početi sa Galaxy S25 serijom u septembru. Još uvijek nije potvrđeno da li će ovo uključivati i model Galaxy S25 Edge, ili samo Galaxy S25, S25 Plus i S25 Ultra.
Beta testiranje One UI 8 sistema biće omogućeno i za druge modele starijih generacija već ovog mjeseca. Samsung je zvanično potvrdio da će korisnici modela Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 i Galaxy S24 serije uskoro moći da instaliraju novi sistem.
Kompletna lista uređaja koji dobijaju One UI 8 beta verziju:
Avgust:
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy Z Flip6
- Galaxy Z Fold6
Septembar:
- Galaxy A35
- Galaxy A36
- Galaxy A54
- Galaxy A55
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Z Flip5
- Galaxy Z Fold5