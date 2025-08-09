One UI 8 uskoro stiže i na starije uređaje: Samsung zvanično objavio kada možemo očekivati novi softver

Da li ste spremni za najnoviju verziju One UI korisničkog interfejsa? Stiže uskoro.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Samsung je zvanično podijelio više detalja o planovima za lansiranje One UI 8 softvera. Već krajem ovog mjeseca, korisnici najnovijih premijum uređaja moći će da učestvuju u testiranju One UI 8 beta sistema. Tokom septembra, kompanija planira da proširi listu podržanih uređaja i da pusti stabilnu verziju ažuriranja, pre svega namijenjenu Galaxy S25 seriji.

Stabilna verzija One UI 8 korisničkog interfejsa, zasnovana na Android 16 operativnom sistemu, prvi put je predstavljena prošlog mjeseca zajedno sa modelima Galaxy Z Flip7 FE, Galaxy Z Flip7 i Galaxy Z Fold7, a prema zvaničnom saopštenju Samsung-a, uskoro stiže i na druge uređaje.

U najnovijem saopštenju za javnost, Samsung je naveo da će uvođenje ažuriranja početi sa Galaxy S25 serijom u septembru. Još uvijek nije potvrđeno da li će ovo uključivati i model Galaxy S25 Edge, ili samo Galaxy S25, S25 Plus i S25 Ultra.

Beta testiranje One UI 8 sistema biće omogućeno i za druge modele starijih generacija već ovog mjeseca. Samsung je zvanično potvrdio da će korisnici modela Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 i Galaxy S24 serije uskoro moći da instaliraju novi sistem.

Kompletna lista uređaja koji dobijaju One UI 8 beta verziju:

Avgust:

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold6

Septembar: