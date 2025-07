Novi Galaxy A56: dokaz da "srednja klasa" više ne znači kompromis

Po prvi put, Galaxy A serija donosi Awesome Intelligence funkcije koje su do sada bile privilegija S serije.

Izvor: Promo/Samsung

U eri kada se linija između srednje i premijum klase sve više briše, Samsung Galaxy A56 dolazi kao dokaz da „mid-range“ više ne znači kompromis. Ovaj model iz A serije donosi izuzetne karakteristike koje su do nedavno bile rezervisane isključivo za flagship telefone. Sa Galaxy A56 5G, korisnici dobijaju impresivan spoj performansi, dizajna, kamere i vještačke inteligencije.

Ekran koji očarava – AMOLED iskustvo nove generacije

Galaxy A56 5G dolazi sa velikim 6,7-inčnim Super AMOLED ekranom u FHD+ rezoluciji i brzinom osvježavanja od 120Hz, što donosi besprijekoran prikaz sadržaja bilo da gledate video, listate društvene mreže ili igrate igrice. HDR10+ podrška i maksimalna osvijetljenost od 1200 nita čine ga čitljivim čak i pod direktnim suncem, pa je ovaj uređaj idealni saputnik i za rad i za zabavu.

Snaga u srcu – Exynos čipset i pametna memorija

Pokretan 4nm Exynos 1580 čipsetom, Galaxy A56 bez napora obavlja sve zadatke - od produktivnog multitaskinga do zahtjevnijih igara. Uparen sa 8GB ili 12GB RAM-a i internim skladištem od 128GB ili 256GB, ovaj telefon donosi optimalan balans između snage i prostora. Tu je i 5G podrška koja obezbjeđuje brz i pouzdan internet gdje god da se nalazite.

Izvor: Promo/Samsung

Kamere koje inspirišu – detalji koje ste oduvijek željeli

Na polju fotografije, Galaxy A56 pruža više nego što biste očekivali. Glavni senzor od 50 MP pravi izuzetno oštre i bogate fotografije, dok ultraširoki senzor od 12 MP i makro kamera od 5 MP omogućavaju kreativnu slobodu iz različitih uglova. Selfi kamera od 12 MP donosi sjajne rezultate čak i u slabijim svjetlosnim uslovima, uz pomoć AI funkcija kao što su Nightography i Best Face.

Dizajn bez kompromisa – estetika susreće izdržljivost

Samsung Galaxy A56 ponosno nosi prefinjen dizajn sa aluminijumskim ramom i Gorilla Glass Victus+ zaštitom sa obe strane. IP67 sertifikat garantuje otpornost na vodu i prašinu, što ga čini spremnim za sve izazove. U ponudi su četiri moderne boje: grafitna, svijetlosiva, maslinasta i ružičasta.

Fokus na sigurnost – jer privatnost nije luksuz

Samsung Knox Vault sigurnosna platforma osigurava vaše lične podatke na hardverskom nivou, dok dodatne funkcije pomažu u zaštiti uređaja u slučaju krađe ili gubitka. Bezbjednost korisnika je jasno postavljena kao prioritet.

Galaxy AI sada i na A seriji – pametnije korišćenje svakog dana

Po prvi put, Galaxy A serija donosi Awesome Intelligence funkcije koje su do sada bile privilegija S serije. AI alati poput Live Translate, Note Assist, Chat Assist i Photo Assist olakšavaju svakodnevnu komunikaciju i kreativnost. Tu je i unaprijeđena "Circle to Search" funkcija sa Google-om koja omogućava trenutno prepoznavanje i pretragu brojeva, mejlova, pjesama i drugih elemenata direktno sa ekrana i to bez napuštanja trenutne aplikacije.

Izvor: Promo/Samsung

Isprobajte prije nego što kupite – Try Galaxy aplikacija

Za one koji žele da iskuse Galaxy svijet prije nego što pređu na njega, Samsung nudi ažuriranu Try Galaxy aplikaciju koja demonstrira funkcionalnosti Galaxy A56 i njegovih AI alata, uključujući napredne kamere, stabilizaciju snimaka, Nightography Zoom i više. Koji god telefon da koristite, možete instalirati ovu aplikaciju i videti kakve sve benefite dobijate sa Galaxy interfejsom.

Premijum bez premijum cijene

Galaxy A56 je jasan dokaz da su srednja klasa pametnih telefona i te kako sazrela. Kombinujući visoke performanse, dopadljiv dizajn, pametne AI funkcije i pouzdanu kameru, ovaj model je idealan za korisnike koji žele više od klasičnog telefona.

(MONDO/SmartLife)