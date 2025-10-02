Ovo je Samsung Galaxy S26 Ultra: Minimalistički dizajn i novi izgled sistema kamera na poleđini

Prvi renderi otkrivaju minimalistički dizajn, još tanje okvire ekrana, ravno kućište i novi izgled sistema kamera na poleđini.

Izvor: OnLeaks / Android Headlines

Samsung Galaxy S26 Ultra više nije misterija. Objavljeni su prvi renderi koji nam daju uvid u dizajn najmoćnijeg telefona južnokorejske kompanije za 2026. godinu, a saznali smo i neke bitne specifikacije.

Za CAD rendere je, kao i mnogo puta do sada, zaslužan OnLeaks. Poznati tipster se ovaj put udružio sa portalom Android Headlines kako bi nam prikazao uređaj iz svih uglova i otkrio da Samsung neće radikalno mijenjati formulu.

Ravni ekran sa centralno postavljenim izrezom kamere i ultratanki okviri donose minimalistički izgled, dok blago zaobljeni uglovi čine da telefon bolje leži u ruci. Kućište je potpuno ravno, dimenzije iznose 163,4 x 77,9 x 7,9 mm, dok je težina navodno 217 grama.

Najveća promjena vidi se na poleđini - sistem kamera sada je smješten na izraženom modulu koji štrči čak 4,5 mm. Tri senzora su poređana vertikalno, dok je četvrti izdvojen, zajedno sa LED blicem i dodatnim senzorima.

Hardverski, Galaxy S26 Ultra će biti među najbržim telefonima na svijetu. Pokretaće ga Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy čipset, mada se tvrdi da je Exynos 2600 rezervisan za pojedina tržišta. Na raspolaganju je, navodno, do 16 GB RAM-a i 1 TB memorije, bez mogućnosti proširenja.

Ekran od 6,9 inča donosi novu M14 OLED tehnologiju sa CoE slojem koji smanjuje odsjaj i poboljšava svjetlost, a baterija od 5.000 mAh ostaje standard, uz glasine da će punjenje skočiti na 60 W žično i 25W bežično sa Qi2.2 podrškom.

U poređenju sa Galaxy S25 Ultra modelom, novi flagship donosi suptilne dizajnerske promjene, tanju konstrukciju, napredniji ekran i brže punjenje. Iako zadržava prepoznatljiv izgled, unapređenja su jasna i jasno pozicioniraju Galaxy S26 Ultra kao direktnog rivala iPhone 17 Pro Max, Pixel 10 Pro XL i najjačim kineskim modelima poput Xiaomi 17 Pro Max i Vivo X300 Pro. Zvanična premijera se očekuje početkom sljedeće godine.