iPhone na preklop stiže? Samsung potvrdio da pravi savitljive ekrane za "veliku američku kompaniju"

Predsednik Samsung Display-ja, Li Čiong, potvrdio je da kompanija priprema proizvodnju OLED ekrana za velikog američkog partnera.

Izvor: YouTube / ZONEofTech

Li Čiong je prošle nedelje u Seulu rekao novinarima da Samsung ubrzava pripreme za masovnu proizvodnju ekrana za “sjevernoameričkog klijenta”, prenosi Chosun Biz. Iako nije želio da otkrije o kome je riječ, gotovo je izvjesno da se radi o kompaniji Apple.

Ova izjava dodatno potvrđuje glasine o prvom savitljivom iPhone-u, za koji se vjeruje da je manje od godinu dana udaljen od lansiranja. Očekuje se da će biti predstavljen uz iPhone 18 seriju tokom 2026. godine.

Prema insajderskim informacijama, telefon će imati ekran koji se savija ka unutra bez vidljivog pregiba, Touch ID umjesto Face ID-a, novi A20 čip i dvije zadnje kamere.