logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

iPhone na preklop stiže? Samsung potvrdio da pravi savitljive ekrane za "veliku američku kompaniju"

iPhone na preklop stiže? Samsung potvrdio da pravi savitljive ekrane za "veliku američku kompaniju"

Autor Ilija Baošić
0

Predsednik Samsung Display-ja, Li Čiong, potvrdio je da kompanija priprema proizvodnju OLED ekrana za velikog američkog partnera.

Samsung pravi ekrane za prvi savitljivi iPhone Izvor: YouTube / ZONEofTech

Li Čiong je prošle nedelje u Seulu rekao novinarima da Samsung ubrzava pripreme za masovnu proizvodnju ekrana za “sjevernoameričkog klijenta”, prenosi Chosun Biz. Iako nije želio da otkrije o kome je riječ, gotovo je izvjesno da se radi o kompaniji Apple.

Ova izjava dodatno potvrđuje glasine o prvom savitljivom iPhone-u, za koji se vjeruje da je manje od godinu dana udaljen od lansiranja. Očekuje se da će biti predstavljen uz iPhone 18 seriju tokom 2026. godine.

Prema insajderskim informacijama, telefon će imati ekran koji se savija ka unutra bez vidljivog pregiba, Touch ID umjesto Face ID-a, novi A20 čip i dvije zadnje kamere.

Možda će vas zanimati

Tagovi

iphone Samsung Apple

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS