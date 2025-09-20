One UI 8 stigao na starije Samsung telefone: Odmah provjerite da li vam je dostupna nadogradnja

Nadogradnja stiže u fazama i donosi nove AI funkcije, sigurniji Knox, osvježene aplikacije i još brži interfejs.

Izvor: Stefan Stojanović

Samsung je zvanično počeo sa isporukom stabilne verzije One UI 8 (Android 16) ažuriranja na starije uređaje. Novi softver će se distribuirati u fazama na podržane Galaxy telefone i tablete, što znači da ažuriranje neće biti odmah dostupno na svim modelima.

Telefoni Galaxy S25 serije prvi dobijaju One UI 8.0 nadogradnju. Stariji premijum modeli, poput Galaxy S24 serije, Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6, trebalo bi da dobiju ažuriranje u narednim sedmicama. Većina ostalih podržanih uređaja, uključujući tablete, dobiće ga do kraja godine.

One UI 8.0 donosi unapređene AI funkcije, poboljšanja za Now Bar i Now Brief, sigurniji Knox sistem i više opcija za prilagođavanje korisničkog interfejsa. Kao i obično, Samsung je unaprijedio stabilnost, bezbjednost i privatnost novog softvera.

Korisnicima takođe stiže i bezbjednija verzija Secure Folder opcije, poboljšani Samsung DeX, redizajnirani Quick Share, praktičniji AI Select, kao i unapređene aplikacije Calendar, Clock i Reminders. Čak je i Weather aplikacija na One UI 8.0 dobila potpuno osvježen izgled.

Da biste provjerili da li vam je dostupna One UI 8 nadogradnja, potrebno je da otvorite podešavanja telefona (Settings), a zatim da pronađete "Software update" opciju.

Izvor: Samsung