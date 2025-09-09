Koga ćete obradovati dodatnim telefonom iz m:tel ponude?

Kupite Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Z Flip FE, S25 Ultra, S25+ ili S25 i na poklon dobijate Galaxy S25 FE

Izvor: mtel

Pravo je vrijeme da sebe i još nekoga obradujete sa Samsung telefonima iz odlične m:tel ponude!

Ako se odlučite za fantastičnu novu generaciju preklopnih telefona, otkrićete jedan Galaxy svijet koji čeka na vas!

Super moćni Galaxy Z Fold7 je najtanji, najlakši i najizdržljiviji Galaxy Z Fold do sada. Oduševiće vas ogromnim glavnim ekranom od 8 inča i prednjim ekranom od 6,5 inča dok ćete sa ultra kamerom od 200 MP snimiti nevjerovatne snimke.

Najjači i najnapredniji Z Flip ikada, Galaxy Z Flip7, kao i cjenovno pristupačniji Galaxy Z Flip7 FE, nudi vam poseban stil koji lako staje u svaki džep. Na FlexWindow ekranu gledajte i kad je telefon sklopljen, a sa 50 MP kamerom snimajte blistave selfi fotografije kao sa naslovne strane.

Kao nikada ranije, odlične AI mogućnosti su snažna podrška ovim preklopnim uređajima ali i modelima iz vodeće Galaxy S25 serije koja takođe donosi novi nivo moći i elegancije.

Uz kombinaciju vrhunskih performansi i najnaprednijih tehnologija, Galaxy S25 serija još jednom pomjera granice pružajući korisnicima nevjerovatno iskustvo. Najjači model ove serije, Galaxy S25 Ultra donosi vrhunski premium izgled sa detaljima od titanijuma, pružajući osjećaj luksuza pri svakom korištenju.

Kupovinom jednog od Samsung preklopnih telefona: Galaxy Z Fold7, Z Flip7 i Z Flip FE ili telefona iz vodeće Galaxy S25 serije na poklon ćete dobiti odlični Galaxy S25 FE!

Vrijednost ovog poklona je 1499 KM!

Požurite da obradujete voljenu osobu, ova ponuda traje do isteka zaliha! Za više informacija posjetite www.mtel.ba ili pozovite 0800 50 000.