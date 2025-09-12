Novi Xiaomi imaće kameru kao nijedan drugi telefon: Samsung mu dao tajno oružje

Samsung razvija revolucionarni sistem sa kontinuiranim optičkim zumom, a Xiaomi bi mogao prvi da ga ugradi i promijeni pravila mobilne fotografije.

Xiaomi se sprema da donese revoluciju na polju mobilne fotografije. Kineski gigant će prvi na svijetu dobiti najnoviju Samsung kameru sa kontinuiranim optičkim zumom - ekskluzivnu tehnologiju koja bi mogla zauvijek da promeni način na koji zumiramo na pametnim telefonima.

Kompanija Samsung Electro-Mechanics po narudžbini razvija napredni telefoto modul "za kinesku kompaniju", tvrdi The Elec.

Iako ovaj korejski portal ne otkriva ime proizvođača telefona, prema informacijama koje je još u julu na Weibo mreži otkrio poznati tipster Digital Chat Station - sledeća generacija Xiaomi-jevih premijum telefona donosi "kontinuirani optički zum", i to u kombinaciji sa ogromnim senzorom od 200 MP i potpuno novim periskopskim sistemom sočiva.

Za razliku od postojećih rješenja, poput "folded zoom" sistema koji nude samo fiksne stepene uvećanja (2x, 5x ili 10x), nova Samsung tehnologija omogućava glatki prelaz kroz čitav opseg (npr. od od 3x do 10x), i to bez gubitka kvaliteta. To znači da više neće biti potrebe za digitalnim uvećavanjem koje kvari oštrinu i detalje, već će svaki nivo zumiranja biti pravi optički zum.

Naravno, inženjerski izazovi nisu mali. Potrebno je obezbijediti precizno poravnanje optičke ose i složene mehaničke komponente, kao i prostor u modulu da se sočiva pomijeraju. Ipak, rezultat je tehnologija kakvu do sada nismo videli u pametnim telefonima.

Mnogi se pitaju zašto Samsung ovako značajnu inovaciju daje konkurenciji umjesto da je čuva za svoje Galaxy S26 ili S27 modele. Kako piše The Elec, odgovor je jednostavan - kineski proizvođači poznati su po brzom i agresivnom usvajanju novih tehnologija, dok Samsung tradicionalno igra na sigurno kako bi očuvao stabilnost svojih flagšip modela.

Upravo taj pristup mogao bi da donese Xiaomi-ju ogromnu prednost. Ako se informacije obistine, već Xiaomi 16 Ultra mogao bi da bude prvi telefon na svijetu sa pravim kontinuiranim optičkim zumom, tehnologijom koja eliminiše sve nedostatke digitalnog zumiranja i standard mobilne fotografije značajno približava profesionalnim rješenjima.

