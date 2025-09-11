Analiza tržišta pametnih telefona: Svi žele premijum uređaje, prodaja porasla za 8%

Tržište premijum pametnih telefona beleži rekordan rast u prvoj polovini ove godine.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

U prvoj polovini 2025. godine tržište premijum pametnih telefona poraslo je za 8% u poređenju sa istim periodom 2024. godine. Prema analizi Counterpoint Research-a, to je rekordni rezultat i znatno veći od ukupnog rasta tržišta pametnih telefona, koji iznosi svega 4%.

U izvještaju se navodi da je trend "premijumizacije" prisutan u svim regionima, jer korisnici sve više koriste svoje telefone i biraju premijum uređaje radi boljeg iskustva. Ukupno gledano, premijum modeli čine 60% globalnih prihoda od prodaje pametnih telefona u prvoj polovini godine.

Apple i dalje drži lidersku poziciju, sa rastom od 3% u prvoj polovini 2025. u poređenju sa prošlom godinom. Ipak, proizvođač iPhone-a bilježi najmanji rast i pad tržišnog udjela sa 65% na 62% zbog snažne konkurencije, posebno u Kini, gdje Huawei ostaje popularan izbor za lojalne korisnike.

Najveći rast u prvih šest mjeseci ostvario je Google - prodaja premijum telefona skočila je za 105%. Kompanija je po prvi put ušla u top 5 proizvođača po prodaji premijum uređaja, zahvaljujući širenju na nova tržišta i uspehu prošlogodišnje Pixel 9 serije.

Xiaomi takođe sve više ulaže u "premijumizaciju" svojih proizvoda, uključujući telefone čija potražnja raste zbog povezivanja sa električnim vozilima i drugim kućnim aparatima. Samsung ostaje drugi na listi sa rastom od 7%, pre svega zahvaljujući Galaxy S25 seriji, koja je prodajom nadmašila prošlogodišnji S24. Analitičari očekuju da će i Galaxy Z Fold7 imati veće prodajne rezultate od prethodnika.

Tržište savitljivih telefona i dalje je niša, ali bilježi rast. Counterpoint navodi da su ovi uređaji postali važan dio strategije brendova za širenje premijum linija. Istovremeno, analitičari ističu da su u prvoj polovini 2025. telefoni sa vještačkom inteligencijom činili čak 80% svih prodatih uređaja.

Izvor: CounterPoint Research