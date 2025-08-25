Vodootporne telefone držite dalje od vode: Google javno rekao ono što mnogi prećute

Sertifikovana vodootpornost nije poziv da plivate sa telefonom.

Izvor: Shutterstock

Proizvođači pametnih telefona obožavaju da se hvale kako su njihovi uređaji sertifikovano vodootporni. Ključna riječ u tim tvrdnjama su oznake IP68 ili IP69, koje bi trebalo da garantuju "mirnu glavu" ukoliko se zateknete na kiši ili pored bazena.

Da li to znači da bi telefone sa tim sertifikatima trebalo da potapate u vodu? Ne, naročito ako vaš uređaj više nije nov. Na to je upravo podsjetio i Google.

Vodootpornost nije potpuna, a ni vječna

Na prvi pogled djeluje logično da, ako kupite vrhunski telefon sa IP68 oznakom, možete da budete gotovo potpuno sigurni. Ako ga potopite u vodu - ništa mu neće biti, zar ne? E pa, dok je predstavljao novu seriju Pixel 10 telefona, Google je odlučio da glasno kaže ono o čemu drugi proizvođači uglavnom ćute. Čak i ako imate telefon sa IP68 ili IP69 sertifikatom, bolje je da budete oprezni.

U jednoj od svojih objava na platformi X, Google je istakao da čak i njihov sklopivi Pixel 10 Fold (koji se ne prodaje kod nas) zadovoljava IP68 standard. Ali je odmah dodao i važnu napomenu:

"U trenutku kada napusti fabriku, uređaj u teoriji ispunjava IP68 standarde zaštite od prašine i vode prema IEC 60529 normi, ali to ne znači potpunu otpornost. Uređaji nisu potpuno vodootporni, a ni otporni na prašinu . Otpornost na prašinu i vodu nije trajna i može da oslabi ili potpuno nestane usljed normalnog korišćenja, popravki, otvaranja uređaja ili oštećenja. Telefon nije otporan na padove, a ako ispadne - može izgubiti zaštitu od prodora prašine i vode."

#Pixel10Pro Fold is designed to be durable — it’s the first foldable with IP68 water and dust protection¹ That's tech speak for it's made for real life#MadeByGooglepic.twitter.com/zW33dpXjBZ — Made by Google (@madebygoogle)August 20, 2025

Drugim riječima, zaštita od vode i prašine nije potpuna, a ni vječna - vremenom slabi i može potpuno nestati. Treba imati u vidu i da IP oznaka znači samo da je potpuno nov uređaj izdržao potapanje u kontrolisanim uslovima (npr. čista, mirna voda), na određenoj dubini i tokom određenog vremena. Ne u slanoj morskoj vodi, ne u bazenskoj vodi, i sigurno ne u trenutku kad skočite na glavu.

Garancija ovo ne pokriva

Izvor: Shutterstock

Ali šta ako potopite potpuno nov telefon sa IP68 sertifikatom i on se pokvari? Tu dolazimo do još jedne važne stavke koju svi proizvođači jasno naglašavaju, uključujući Google:

"Oštećenja nastala padom, udarcima ili spoljnim uticajima ne podliježu garanciji. Oštećenje izazvano vodom automatski poništava garanciju."

Dakle, ako vaš potpuno novi telefon prestane da radi poslije kontakta sa vodom, troškove popravke ili zamjene snosite sami.

Zato je najbolje na "vodootpornost" telefona gledati kao na posljednji vid zaštite u nezgodnim situacijama (polivanje telefona pićem, pad u baru ili u bazen), a nikako kao poziv da sa njim plivate ili pravite podvodne fotke - bez obzira da li imate Samsung, Pixel ili iPhone.

(Smartlife/Mondo)