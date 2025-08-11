Pokušao prokrijumčariti 384 telefona u hladnjači: Državljanin BiH kažnjen sa 12.000 evra u Slavonskom Brodu (FOTO)

Državljaninu BiH kome su carinici u Slavonskom Brodu u poluprikolici hladnjače pronašli 384 mobilna telefona "Samsung" i "Ajfon" bez prateće dokumentacije, izrečena je kazna od 12.000 evra.

Izvor: Carinska uprava RH

Hladnjača je imala registarske oznake BiH, a u akciju su učestvovali carinski službenici iz Sektora za mobilne jedinice, Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage, te Službe za mobilne jedinice Slavonski Brod.

Iz Uprave carina saopšteno je da je na području Slavonskog Brada 9. avgusta zaustavljeno teretno vozilo s registarskim oznakama BiH, kojim je upravljao državljanin te zemlje.

U poluprikolici hladnjače, uz robu koja je imala prateću dokumentaciju, u prednjem dijelu pronađeni su mobilni telefoni bez ikakvih papira o uvozu ili carinskom statusu.

Na aparatima se nalazila oznaka da su proizvedeni u Kini, Vijetnamu, Indiji i SAD.

Vozaču je izrečena novčana kazna od 12.000 evra, a svi pronađeni mobilni uređaji su oduzeti, navodi se u današnjem saopštenju.

SRNA