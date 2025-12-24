Od državnog interesa do masovnog trovanja olovom: Ko je odgovoran za ekološki incident u Varešu?

Ono što je 2014. godine započelo kao velika nada za oporavak Vareša, a u martu 2023. krunisano kao najveća poslijeratna investicija vrijedna 450 miliona dolara, danas se suočava sa ozbiljnim pitanjima odgovornosti.

Rudnik plemenitih metala, koji je zahvaljujući medijskoj kampanji i svesrdnoj podršci političara na svim nivoima vlasti prikazivan kao ekonomski "El Dorado", dospio je pod lupu javnosti nakon alarmantnih medicinskih nalaza lokalnog stanovništva. Podsjećamo, kod 44 osoba različitih generacija utvrđeno je prisustvo olova u krvi, a kod 17 vrijednosti zahtijevaju hitnu medicinsku reakciju.

Politička euforija i pogodovanja investitoru

Projekat je od samog početka uživao bezuslovnu podršku zvaničnika. Od premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, preko bivšeg premijera Fadila Novalića, do kantonalnih ministara, vlasti su obećavale da će investitoru biti na raspolaganju "24 sata dnevno" za ubrzanje dozvola. Takva euforija pratila je i konkretna pogodovanja, poput drastičnog smanjenja koncesione naknade sa 10.000 KM na svega 150 KM po hektaru, čime je budžet oštećen za oko 5 miliona KM.Čak je i tadašnji direktor Pol Kronin priznao da kompanije u BiH ne plaćaju dovoljno, pripisujući to krivici vlade. Iako je projekt proglašen investicijom od državnog interesa, apeli Bernske konvencije o privremenoj obustavi radova zbog ekoloških rizika su ignorisani, piše portal "Akta".

Zanemarena upozorenja mještana i stručnjaka

Dok su institucije prilagođavale propise, mještani sela Pržići i Daštansko, kao i aktivisti iz susjednog Kaknja, godinama su izražavali strah od zagađenja vode, vazduha i zemljišta. Na javnim raspravama 2020. godine, lokalna zajednica je dala samo uslovnu saglasnost, zahtijevajući preventivno uzorkovanje krvi stanovništva i kontinuirani monitoring životne sredine. Ovi zahtjevi su ostali neispunjeni, a upozorenja o oblacima prašine sa jalovišta i transporta rude tretirana su kao neosnovana. Iz kompanije su tvrdnje o zagađenju odbacivali, navodeći da je voda bila lošeg kvaliteta i prije njihovog dolaska.

Medicinska potvrda strahova

Istina je na vidjelo izišla 18. decembra 2025. godine, kada je Dom zdravlja Vareš potvrdio da su sva 44 testirana uzorka krvi stanovnika ugroženih sela pozitivna na prisustvo olova. Kod 17 osoba izmjerene su koncentracije koje zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju. Budući da su izvorišta vode ispravna, sumnja je pala na zagađenje vazduha i zemljišta uzrokovano prašinom sa deponije jalovine Pržići, koja se nalazi u neposrednoj blizini kuća.

Promjene vlasništva i budućnost projekta

Usred ekoloških i zdravstvenih problema, projekat je mijenjao upravu i vlasnike. Pol Kronin je odstupio 2024. godine, a u septembru 2025. kanadska kompanija Dundee Precious Metals (DPM) preuzela je rudnik u transakciji vrijednoj 1,25 milijardi dolara. Novi vlasnici sada najavljuju testiranje radnika i nezavisni nadzor, ali javnost ostaje skeptična, podsjećajući da su institucije stavile "investicijsku euforiju" ispred javnog interesa i zdravlja građana.