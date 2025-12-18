logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Masovno trovanje olovom u Varešu 1

Masovno trovanje olovom u Varešu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor SRNA
1

U Varešu je zabilježeno masovno trovanje olovom, lokalna zajednica se ni dvije sedmice nakon primanja rezultata nije javno oglasila, a iz zdravstvenih ustanova upozoravaju da je situacija ozbiljna.

Masovno trovanje olovom u Varešu Izvor: YouTube/Screenshot

Kako prenose federalni mediji, kod 44 osoba u Varešu različitih generacija utvrđeno je prisustvo olova u krvi, a kod 17 vrijednosti zahtijevaju hitnu medicinsku reakciju.

Direktor Doma zdravlja Vareš Ahmed Memić upozorio je da lokalna zajednica nema kapacitete da sama odgovori na ovako ozbiljnu situaciju.

On je naglasio da treba sprovesti sistemsku analizu krvi kompletnog stanovništva šireg ugroženog područja, jer su do sada uglavnom testirana lica koja žive u blizini deponije jalovine rudnika "DPM metali" u vareškim selima Pržići i Daštansko.

Uzorkovanje krvi sprovedeno je u dogovoru s kanadskim investitorom koji je prije nekoliko mjeseci preuzeo rudnik i kompaniju "Adrijatik metals" u transakciji vrijednoj oko 1.3 milijarde dolara.

Predsjednik Mjesne zajednice Pržići Mario Mirčić podsjeća da su mještani godinama upozoravali na potrebu zdravstvenih kontrola.

Institut za zdravlje i bezbjednost hrane Zenica izvršio je analizu vode sa dva glavna izvorišta za područje Pržića i Daštanskog i utvrdio da u uzorcima nema olova.

Federalni mediji navode da stanovnici sumnjaju da je izvor zagađenja u vazduhu i prašini, posebno onoj povezanoj s kamionskim transportom rude i jalovine.

Riječ je o još jednom planiranom rudniku na području opštine Vareš za koji se sumnja da bi mogao imati ozbiljne posljedice po okolinu i zdravlje ljudi, posebno u slivu rijeke Krivaje na području Olova i Zavidovića.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vareš trovanje

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Darko

Svi ovi kvazi Hrvati iz Varesa su ilegalno zauzeli kuce u Krajini , Drvar i sl.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ