Masovno trovanje olovom u Varešu

U Varešu je zabilježeno masovno trovanje olovom, lokalna zajednica se ni dvije sedmice nakon primanja rezultata nije javno oglasila, a iz zdravstvenih ustanova upozoravaju da je situacija ozbiljna.

Kako prenose federalni mediji, kod 44 osoba u Varešu različitih generacija utvrđeno je prisustvo olova u krvi, a kod 17 vrijednosti zahtijevaju hitnu medicinsku reakciju.

Direktor Doma zdravlja Vareš Ahmed Memić upozorio je da lokalna zajednica nema kapacitete da sama odgovori na ovako ozbiljnu situaciju.

On je naglasio da treba sprovesti sistemsku analizu krvi kompletnog stanovništva šireg ugroženog područja, jer su do sada uglavnom testirana lica koja žive u blizini deponije jalovine rudnika "DPM metali" u vareškim selima Pržići i Daštansko.

Uzorkovanje krvi sprovedeno je u dogovoru s kanadskim investitorom koji je prije nekoliko mjeseci preuzeo rudnik i kompaniju "Adrijatik metals" u transakciji vrijednoj oko 1.3 milijarde dolara.

Predsjednik Mjesne zajednice Pržići Mario Mirčić podsjeća da su mještani godinama upozoravali na potrebu zdravstvenih kontrola.

Institut za zdravlje i bezbjednost hrane Zenica izvršio je analizu vode sa dva glavna izvorišta za područje Pržića i Daštanskog i utvrdio da u uzorcima nema olova.

Federalni mediji navode da stanovnici sumnjaju da je izvor zagađenja u vazduhu i prašini, posebno onoj povezanoj s kamionskim transportom rude i jalovine.

Riječ je o još jednom planiranom rudniku na području opštine Vareš za koji se sumnja da bi mogao imati ozbiljne posljedice po okolinu i zdravlje ljudi, posebno u slivu rijeke Krivaje na području Olova i Zavidovića.

