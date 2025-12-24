logo
Podignuta optužnica: Bivši radnik MIP-a lažirao smještaj u Banjaluci više od 260 puta, oštetio budžet za 67.500 KM

Autor Dušan Volaš
0

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Mirka Perišića (66), poznatog pod nadimkom "Rođo", nekadašnjeg radnika Ministarstva inostranih poslova (MIP) BiH, zbog sumnje da je počinio koruptivno krivično djelo i oštetio državni budžet.

Bivši radnik MIP-a lažirao smještaj u Banjaluci više od 260 puta, oštetio budžet za 67.500 KM Izvor: MONDO/ Samir Cacan

Perišić se tereti da je u periodu od 2007. do 2012. godine, obavljajući poslove vozača i osiguranja u Kabinetu zamjenice ministra inostranih poslova, sistematski zloupotrebljavao svoj položaj. Prema navodima optužnice, on je u namjeri pribavljanja nezakonite imovinske koristi u više od 260 navrata priložio falsifikovane račune za hotelski smještaj u Banjaluci.

"Optuženi je podnošenjem lažnih obračuna dovodio u zabludu ovlaštena lica u Ministarstvu, koja su mu na osnovu krivotvorene dokumentacije vršila isplate", navodi se u saopštenju Tužilaštva.

Istragom je utvrđeno da je na ovaj način Perišić sebi pribavio protivpravnu korist u iznosu od najmanje 67.544 KM, direktno oštetivši budžet institucija Bosne i Hercegovine.

Zbog činjenice da je iznos nezakonite koristi veći od 50.000 KM, Perišić se tereti za produženo krivično djelo – prevara u službi iz člana 222. Krivičnog zakona BiH.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.

