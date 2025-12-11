Optužena dvojica izvršitelja Poreske uprave RS zbog mita, koverta sa novcem pronađena u hlačama prilikom hapšenja

Republičko javno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv dvojice poreskih izvršitelja Poreske uprave RS Uroša Zeca i Dejana Lazića zbog krivičnog djela primanje mita, te još dvije osobe Aleksandre Marković i Nataše Rogić zbog davanja mita.

Obojicu su uhapsili pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS 25. oktobra 2023. godine

U optužnici je navedeno da su te godine obojica bili zaposleni kao službena lica u Odjeljenju naplate za pravna lica i Odjeljenju naplate za preduzetnike Poreske uprave Republike Srpske - Područni centar Banjaluka, a radili su na poslovima poreskih izvršitelja u postupku prinudne naplate

Nalogom od 10. maja 2023. godine naloženo im je da izvrše pljenidbu gotovine i pokretnih stvari kod poreskog obveznika P.Z.R. Salon ljepote „Mabel“ s.p. Laktaši u vlasništvu Aleksandre Marković.

“Upoznali su je sa visinom poreskog duga i konstatovali da će dug platiti iz kreditnih sredstava, nakon čega je Uroš Zec sa Aleksandrom Marković u više navrata komunicirao telefonom. Govorila mu je da će ga počastiti i da će mu se revanširati ako prolongira naplatu duga, na šta joj je Zec predložio da se sastanu i dogovore u četiri oka”, navodi se u optužnici

Dodaje se da su se sastali 26. maja 2023. godine u 7.40 časova u jednom kafiću u Banjaluci gdje su dogovorili dinamiku otplate poreskog duga, tako što joj je Zec predložio da prikupi 4.000 KM do 15. juna koje će on zaplijeniti.

“Zbog toga mu je Aleksandra Marković dala 100 evra. I nakon toga su u više navrata komunicirali telefonom, da bi nakon daljih dogovora i obećanja da će ga “debelo” počastiti kao i njegovog kolegu, 13. septembra prilikom pljenidbe gotovine, svjesni zabranjenosti svog djela čije su izvršenje htjeli, Uroš Zec i Dejan Lazić od Aleksandre Marković primili 100 KM. Dakle, kao službena lica primili novac za sebe da u okviru svog ovlaštenja izvrše službenu radnju koju bi morali izvršiti”, istaknuto je u optužnici.

Nadalje, Zec se i sam tereti za nedozvoljene radnje prilikom prinudne naplate kod poreskog obveznika „Macado“ s.p. Banjaluka u vlasništvu Nataše Rogić, koju je od ranije poznavao.

“Sa njom se prethodno dogovorio da novac na ime otplate poreskog duga predaje njemu lično, o čemu je sačinjavao priznanice o naplati gotovine, pa svjestan zabranjenosti svog djela čije je izvršenje htio, sastao se sa Natašom Rogić u holu Poreske uprave RS i od nje primio 100 KM kao poklon. Rogić je novac predala u koverti bijele boje zajedno sa novcem namijenjenim za otplatu duga u iznosu od 400 KM. Koverta sa novcem je prilikom pretresa Zeca, pronađena u prednjem desnom džepu hlača i uz potvrdu privremeno oduzeta”, piše u optužnici.

(Mondo)