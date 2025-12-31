Tramp oduševljen ruskom vojskom na paradi za Dan pobede.

Američki predsjednik Donald Tramp je, prema pisanju američkog lista "New York Times-a", bio oduševljen ruskom vojskom i njenom vojnom tehnikom na paradi za Dan pobjede 9. maja ove godine u Moskvu, prenosi ruska novinska agencija "TASS". Tramp je tada izgovorio, dok je gledao paradu, da mu ruska vojska djeluje toliko moćno da ne može da izgubi.

"Ruska Federacija izgleda nepobjedivo", rekao je Tramp 9. maja ove godine prema navodima američkog lista.

Da podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin dočekao je brojne svjetske lidere na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi 9. maja ove godine, na 80. godišnjicu pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Glavni gost bio je Si Đinping, predsjednik Narodne Republike Kine i glavni Putinov saveznik van Evrope, Ibrahim Traore.