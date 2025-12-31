logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Oni su nepobjedivi": Ekskluziva "Njujork Tajmsa" za kraj godine, Tramp se divi Putinovoj armiji

"Oni su nepobjedivi": Ekskluziva "Njujork Tajmsa" za kraj godine, Tramp se divi Putinovoj armiji

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Tramp oduševljen ruskom vojskom na paradi za Dan pobede.

Tramp oduševljen ruskom vojskom na paradi za Dan pobjede Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia/Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp je, prema pisanju američkog lista "New York Times-a", bio oduševljen ruskom vojskom i njenom vojnom tehnikom na paradi za Dan pobjede 9. maja ove godine u Moskvu, prenosi ruska novinska agencija "TASS". Tramp je tada izgovorio, dok je gledao paradu, da mu ruska vojska djeluje toliko moćno da ne može da izgubi.

"Ruska Federacija izgleda nepobjedivo", rekao je Tramp 9. maja ove godine prema navodima američkog lista.

Pogledajte fotografije sa parade za Dan pobede 9. maja ove godine u Moskvi

Da podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin dočekao je brojne svjetske lidere na paradi povodom Dana pobjede u Moskvi 9. maja ove godine, na 80. godišnjicu pobede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Glavni gost bio je Si Đinping, predsjednik Narodne Republike Kine i glavni Putinov saveznik van Evrope, Ibrahim Traore.

Pročitajte i ovo

Tagovi

Donald Tramp Vladimir Putin Dan pobjede

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ