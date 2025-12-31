✨ Da se više smijemo, ali ne od muke: Srećnu Novu godinu želi vam ekipa mondo.ba portala! ✨

Na izmaku još jedne burne godine, u vremenu kada se vijesti smjenjuju brže nego što stignemo da ih razumijemo, želimo vam se obratiti prije svega – ljudski.

Izvor: mondo.ba

Godina 2025. bila je sve osim tiha: puna lomova, naglih obrta, velikih riječi i još većih obećanja. Bila je godina u kojoj se često činilo da je buka važnija od istine, a brzina od smisla.

U takvom ambijentu, zadatak novinarstva nije bio nimalo lak. I zato vam hvala što ste ostali uz nas. Što ste čitali, provjeravali, kritikovali i tražili više. Trudili smo se da i u nedostojanstvenim vremenima ostanemo dostojanstveni, da sačuvamo obraz profesije i da ne zaboravimo zašto smo uopšte tu – da informišemo, a ne da navijamo; da pitamo, a ne da presuđujemo; da ostanemo objektivni i onda kada je to najteže.

Svjesni smo da savršeno ne postoji, ali vjerujemo da postoji pošteno. Postoji namjera da se činjenice stave ispred populizma, argumenti ispred galame, a istina ispred lažnih nada. Ako smo makar ponekad u tome uspjeli, to dugujemo i vašem povjerenju.

U godini koja dolazi želimo vam prije svega zdravlje – bez njega sve ostalo gubi smisao. Želimo vam mir, i spolja i iznutra. Razboritost u donošenju odluka, strpljenje u vremenima pritiska i hrabrost da mislite svojom glavom. Želimo vam kritičko mišljenje kao svakodnevnu naviku, a istinu kao trajnu vrijednost.

A sebi, zajedno s vama, želimo manje velikih riječi, a više smislenih rečenica. Manje obećanja koja traju do prvog aplauza, a više odgovornosti koja traje i kad se svjetla ugase. I, da budemo iskreni, malo više humora – jer ako već ne možemo birati okolnosti, barem možemo birati kako ćemo im se nasmijati. I da se manje smijemo od muke, a više od sreće i radosti.

Srećna Nova godina želi vam ekipa mondo.ba. Hvala što ste tu.