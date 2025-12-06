logo
🥂 Uzeli smo dvadesetu: Danas 19 godina Mondo.ba portala

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba
0

Prije tačno 19. godina, 6. decembra 2006. sa radom je počela redakcija Mondo.ba portala

19. rođendan mondo.ba portala Izvor: mondo.ba

Mondo.ba danas obilježava 19 godina postojanja – a to, priznaćete, nije malo, posebno u vrijeme kada tvrde da istina ima više lica.

U vremenu u kome se brzina često stavlja ispred provjerene informacije, u kome populizam zna da potisne činjenice, mi smo se trudili da ostanemo vjerni standardima kojima su nas učili: da budemo brzi, ali ne i površni; tačni, a ne pretenciozni; pouzdani i onda kada je najteže.

Kroz gotovo dvije decenije pratili smo događaje koji su mijenjali društvo, sport koji nas je spajao, trenutke koji su nas zabavljali i priče koje su nas podsjećale koliko je važno raditi pošteno i odgovorno. Uz vas smo navijali, diskutovali, nagrađivali, ponekad i polemisali — ali uvijek s idejom da budemo medij koji zaslužuje povjerenje.

Danas, kada slavimo 19. rođendan, ne slavimo samo trajanje, nego i trud da ostanemo na pravoj strani profesije i da nam iz vida ne nestanu vrijednosti za koje se borimo.

Hvala vam što ste svih ovih godina bili uz MONDO - nastavljamo s još više entuzijazma, radoznalosti i odlučnosti da očuvamo i spostveni i obraz profesije. 

