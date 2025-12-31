logo
Nova godina putuje svijetom: Cijela planeta je u slavlju 26 sati

Autor Dragana Božić
Svjetski doček Nove godine nije trenutan – cijela planeta ulazi u novu godinu u rasponu od 26 sati.

vatromet9.JPG Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prvi trenutak slavlja počinje na Kiritimatiju u Kiribatiju (UTC+14), gdje stanovnici prvi dočekuju ponoć i vatromet.

Dok se proslave šire kroz Aziju, Australiju, Novi Zeland i Evropu, različite regije ulaze u novu godinu u skladu sa svojim vremenskim zonama. Europa i Afrika dočekuju ponoć u večernjim satima po lokalnom vremenu, dok Sjeverna i Južna Amerika ulaze u novu godinu kasnije tokom noći i ranih jutarnjih sati po evropskom vremenu.

Najkasniji trenutak Nove godine bilježe nenaseljeni otoci Baker i Howland (UTC−12), dok među naseljenim teritorijama to je Američka Samoa (UTC−11). Brazil, s četiri vremenske zone, dočekuje Novu godinu u različitim dijelovima zemlje, od istočnih ostrva Fernando de Noronha (UTC−2) do zapadnih krajeva (UTC−5).

Ovakav raspored pokazuje kako Nova godina zapravo „putuje“ svijetom. Od prvih proslava u Pacifiku do posljednjih u Americi i zapadnom Pacifiku, svaka regija ima svoj trenutak za slavlje – ali cijela planeta ulazi u novu godinu u razmaku od više od jednog dana, uz globalni niz proslava i običaja.

(Mondo)

