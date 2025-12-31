Otkrivamo vam koja su sve slavna imena odlučila da kažu "da" tog 31. decembra

Izvor: Sandbox Entertainment, Supplied by PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Nova godina mnogima je sinonim za trenutke sreće, ljubavi i, prije svega, novi početak, te ne čudi što postoje oni koji upravo sa tom energijom žele da otpočnu svoj bračni život.

Pojedine zvijezde su odlučile su da upravo 31. decembra, na Novu godinu, kažu to sudbonosno "da", odnosno, da se vjenčaju, a u nastavku otkrivamo kome je sve novogodišnja proslava ujedno i proslava godišnjice braka:

Vil Smit i Džejda Pinket

Dok ju je osvajao devedesetih, Vil Smit joj je poslao kamionet pun cvijeća, ali njihovo vjenčanje na dočeku Nove godine 1997. bilo je još ekstravagantnije. Oko 100 zvanica okupilo se u vili "Cloisters" u Baltimoru, gdje je par razmijenio emotivna ljubavna pisma prije nego što su zapečatili brak poljupcem.

Pogledajte kako par danas izgleda:

Šanaja Tvejn i Frederik Tibo

Njihova divlja romansa imala je neobičan početak, ali više nego srećan kraj. Šanaja Tvejn pronašla je ljubav s Frederikom Tiboom, mužem svoje bliske prijateljice i saradnice Mari-En, nakon što je Mari-En započela vezu sa Šanajinim mužem, producentom Robertom "Mat" Lengeom. Ova razmjena parova postala je legendarna, a Šanaja i Frederik su se vjenčali na dočeku Nove godine 2011. na plaži u vili Rincon Ocean na Portoriku.

Šeron i Ozi Ozborn

Njihovo prvobitno vjenčanje na Havajima 1982. bilo je divlje, ali obnavljanje zavjeta na dočeku Nove godine 2002. bilo je nešto tradicionalnije. Proslava u hotelu Beverly Hills uključila je poznate goste poput Džastina Timberlejka i Krisa Roka, dok je kćerka Keli Ozborn bila "flower girl".

Pogledajte kako su izgledali Šeron i Ozi pre njegove smrti:

Vidi opis Ko je od slavnih rekao "da" za Novu godinu: Pjevačica se udala za muža ljubavnice bivšeg supruga i šokirala javnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Kejli Kvoko i Rajan Sviting

Zvijezda serije "Big Bang Theory", Kejli Kvoko, šokirala je sve Instagramu kada je objavila fotografiju sebe u roze vjenčanici dok ljubi novog supruga Rajana Svitninga na samom početku 2014 uz "Da". Njih dvoje su se vjerili 2013, ali su se razveli 2016. nakon 21 mjeseca braka.

Hju Hefner i Kristal Haris

Hju Hefner Kristal Hefner

Izvor: Instagram printscreen / crystalhefner

Kristal Haris je otkazala vjenčanje sa Hju Hefnerom 2011. samo pet dana pred ceremoniju, ali su se na kraju vjenčali 31. decembra 2012. u Plejboj vili. "Danas postajem gospođa Hju Hefner," tvitovala je Kristal. Nažalost, njihova bračna idila nije dugo trajala jer je Hefner preminuo 2017. u 91. godini.

Pogledajte kako su izgledali tokom braka:

Vidi opis Ko je od slavnih rekao "da" za Novu godinu: Pjevačica se udala za muža ljubavnice bivšeg supruga i šokirala javnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: face to face / Face to Face / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: s_bukley/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/ crystalhefner Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Twitter / Planet / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kevan Brooks/AdMedia / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Majkl Felps i Nikol Džonson

Zašto imati jedno vjenčanje kad možete imati tri? Olimpijski plivač Majkl Felps i njegova dugogodišnja ljubav Nikol Džonson razmijenili su zavjete treći put na dočeku 2016. na tematskoj proslavi inspirisanoj dvadesetim godinama prošlog vijeka u Arizoni.

Kejt Hadson i Kris Robinson

Kejt Hadson i Kris Robinson vjenčali su se na dočeku Nove godine 2000. u kući njene majke Goldi Hon u Koloradu. Njihov brak trajao je šest godina, a razveli su se 2006.

Keti Grifin i Rendi Bik

Komičarka Keti Grifin i njen bivši partner Rendi Bik najavili su vjeridbu na dočeku 2019. i vjenčali se samo nekoliko sati kasnije, zahvaljujući njenoj koleginici Lili Tomlin kao matičarki. Njihov brak završio se razvodom krajem 2023. zbog nepomirljivih razlika.

(Mondo.rs)