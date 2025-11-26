Svi je pamtimo kao čuvenu Risku i brižnu baku, a ovako je izgledala sa 20 godina

Rijetka fotografija otkriva da je Radmila Savićević u mladosti bila izuzetna ljepotica, a kolege potvrđuju da je i van kamera bila jednako brižna i topla.

Izvor: Printskrin/Youtube/ Sve i Svasta

Glumica Radmila Savićević preminula je prije više od dvije decenije, ali i danas zauzima posebno mjesto u domaćoj kulturi. Legendarne serije u kojima je tumačila upečatljive, emotivne i humoristične likove i dalje se rado gledaju, a mlađe generacije je otkrivaju kroz kultne reprize. Čuvena Riska, Vuka, Živadinka - samo su neki od likova koji su joj donijeli status omiljene televizijske bake i jedne od najprepoznatljivijih glumica sa naših prostora.

Njena karijera trajala je gotovo četrdeset godina, a prvi glumački koraci potekli su iz rodnog Kruševca, gdje je vrlo rano otkriven njen talenat. Iako je publika najviše pamti po vedrim, toplim i brižnim likovima žena koje okupljaju porodicu, malo ko zna da je Radmila u mladosti bila izuzetna ljepotica. Rijetka fotografija koja se nedavno pojavila na društvenim mrežama otkrila je njenu nežnu stranu, pravilne crte lica, eleganciju, gracioznost i izraz koji pleni.

Radmila je rođena 1926. godine, a na fotografiji ima oko 20 godina. U vreme kada se tek spremala da započne svoj profesionalni put. Iza kamera bila je jednako topla i pažljiva kao i na ekranu, što potvrđuju brojne anegdote kolega. Glumac Vojin Ćetković je jednom prilikom ispričao da ju je upoznao sasvim slučajno, na samom početku svoje karijere, a ona ga je, kao mladu nadu, odmah primila u svoj dom, pružila podršku i nesebično mu pomogla.

Upravo zbog te dobrote, nenametljive prirode i posebne energije, Radmila Savićević ostala je upamćena ne samo kao velika glumica, već i kao žena čije je prisustvo unosilo toplinu na sceni i u životu.

Pogledajte neke od najzapaženijih uloga Radmile Savićević: