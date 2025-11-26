logo
Svi je pamtimo kao čuvenu Risku i brižnu baku, a ovako je izgledala sa 20 godina

Svi je pamtimo kao čuvenu Risku i brižnu baku, a ovako je izgledala sa 20 godina

Autor Dušan Volaš

Autor Dušan Volaš
0

Rijetka fotografija otkriva da je Radmila Savićević u mladosti bila izuzetna ljepotica, a kolege potvrđuju da je i van kamera bila jednako brižna i topla.

Radmila Savićević Riska slika iz mladosti Izvor: Printskrin/Youtube/ Sve i Svasta

Glumica Radmila Savićević preminula je prije više od dvije decenije, ali i danas zauzima posebno mjesto u domaćoj kulturi. Legendarne serije u kojima je tumačila upečatljive, emotivne i humoristične likove i dalje se rado gledaju, a mlađe generacije je otkrivaju kroz kultne reprize. Čuvena Riska, Vuka, Živadinka - samo su neki od likova koji su joj donijeli status omiljene televizijske bake i jedne od najprepoznatljivijih glumica sa naših prostora.

Njena karijera trajala je gotovo četrdeset godina, a prvi glumački koraci potekli su iz rodnog Kruševca, gdje je vrlo rano otkriven njen talenat. Iako je publika najviše pamti po vedrim, toplim i brižnim likovima žena koje okupljaju porodicu, malo ko zna da je Radmila mladosti bila izuzetna ljepotica. Rijetka fotografija koja se nedavno pojavila na društvenim mrežama otkrila je njenu nežnu stranu, pravilne crte lica, eleganciju, gracioznost i izraz koji pleni.

Radmila je rođena 1926. godine, a na fotografiji ima oko 20 godina. U vreme kada se tek spremala da započne svoj profesionalni put. Iza kamera bila je jednako topla i pažljiva kao i na ekranu, što potvrđuju brojne anegdote kolega. Glumac Vojin Ćetković je jednom prilikom ispričao da ju je upoznao sasvim slučajno, na samom početku svoje karijere, a ona ga je, kao mladu nadu, odmah primila u svoj dom, pružila podršku i nesebično mu pomogla.

Upravo zbog te dobrote, nenametljive prirode i posebne energije, Radmila Savićević ostala je upamćena ne samo kao velika glumica, već i kao žena čije je prisustvo unosilo toplinu na sceni i u životu.

Pogledajte neke od najzapaženijih uloga Radmile Savićević:

Tagovi

glumice poznati

