"Vrijedi svaki evro": Muškarci s javne scene koji su bili na transplantaciji kose

Milan Kalinić, Nemanja Gudelj, Branislav Lečić su samo neki od muškaraca koji su riješili svoj problem gubitka kose hirurškim putem

Izvor: Instagram/screenshot/ATA Images, Antonio Ahel

Mnogi poznati muškarci riješili su problem manje ili veće ćelavosti riješe hirurškim putem. Među onima koji su se odlučili da riješe problem su: fudbaler Nemanja Gudelj, voditelj i glumac Milan Kalinić, glumac Branislav Lečić, Toni Cetinski, Danijel Alibabić, Dragan Maca Marinković.

Fudbaler Nemanja Gudelj, suprug Anastasije Ražnatović, ima kosu kakvu je želio. Njemu su smetali zalisci, pa je taj problem riješio u Turskoj. On je i javno, na svom Instagram profilu, objavio kako izgleda nakon procesa.

"Sa oduševljenjem sa vama dijelim rezultate moje transformacije kose! Pogledajte sada! Rezultati su nevjerovatni. Zauvijek zahvalan na ovoj transformaciji", objavio je Gudelj na mrežama:

Glumac i voditelj Milan Kalinić je presadio kosu, ali je to on uradio znatno prije Gudelja. Od tada je prošlo nekoliko godina. I on je imao problem sa zaliscima, a i kosa mu je mnogo opadala.

"Problem gubitka kose se razilkuje od drugih estetskih problema, najprije jer kosu svi imamo, a poslije, zbog uzroka na koje najčešće ne možemo da utičemo - izgubimo. Ova klinika mi je pomogla da riješim problem i ponovo imam kosu kao nekada ", rekao je Milan svojevremeno i dodao:

"Kod mene su se prvi rezultati vidjeli već poslije tri, četiri mjeseca. Kad mi je izrasla nova kosa, i sebi i drugima bio sam skroz drugačiji. Vrijedi svaki evro".

Glumac Branislav Lečić je javno pričao koliko je zadovoljan rezultatima transplatacije kose.

"Tačno je da sam krenuo s transplatacijom kose i mogu vam reći da sam za jako kratko vrijeme prezadovoljan efektom. Izuzetni su profesionalci i nisam se pokajao što sam se odlučio na tako nešto. Imam dosta prijatelja iz javnog života koji su se podvrgli ovakvoj intervenciji i oni su mi živ dokaz da to može da izgleda jako dobro", rekao je ranije za domaće medije poznati glumac i dodao da se na ovakav korak odlučio isključivo zbog posla:

"Transplataciju kose sam uradio zato što je počela da mi opada kosa na tjemenu, a to se na sceni baš vidi. Na primjer, ljudi koji sjede na galeriji vide "rupu" na glavi, a ja želim da to sve izgleda ljepše. Nisam pristalica lijepljenja kose i bilo koje druge metode, tako da je ovo pravi izbor i siguran sam da će lijepo izgledati.

Pjevač Danijel Alibabić takođe se podvrgao ovom zahvatu, a odabrao je da to učini u Turskoj i o tome je pričao čim je zakazao tretman.

"Želim ponovo da imam frizuru. Budući da intervencija kojom ću se podvrgnuti nije bolna, što mi je najbitnije, nisam se mnogo dvoumio već sam zakazao datum kada ću uraditi transplantaciju", rekao je Danijel ranije.

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca je otkrio da mu nisu mu pomogli šamponi, ali zahvat jeste.

"Džaba ljudi troše pare na razne šampone, ampule i preparate, jer im od toga kosa sigurno neće porasti. Jedino trajno rješenje je transplantacija. Ja sam presadio kosu u prednjem dijelu i prezadovoljan sam rezultatima", rekao je ranije Maca.

Pjevač Toni Cetinski, takođe se podvrgao proscesu presađivanja kose. Otvoreno je pričao o cijelom postupku.

"Već dugo sam imao želju da odem na transplantaciju kose i srećan sam što radi toga nisam morao da otputijem izvan granica Hrvatske. Malo glumim da me boli. Sve će biti uredu", napisao je Cetinski nakon postupka.

(Kurir, MONDO)