Najskandalozniji nastupi koji su obilježili Super boul: Pjevačici peh uništio karijeru, on se pojavio go...

Pojedini su dosta profitirali nakon pojavljivanja na pomenutom takmičenju, ali bilo je i nekih koji su doživjeli sunovrat.

Svake godine, ljudi širom svijeta podešavaju svoje televizore da gledaju NFL Super Bowl. Većina ljudi dolazi zbog fudbala, ali ostaje zbog reklama, dok drugi uključuju prenos kako bi pratili nastup na poluvremenu.

Prošle godine, 123,7 miliona gledalaca pratilo je Super Bowl LVIII kako bi gledali utakmicu između San Francisko 49ersa i Kanzas Siti Čifsa.

Ove godine, Čifsi idu po svoju treću uzastopnu pobjedu protiv Filadelfija Iglsa u Nju Orleansu, dok će Kendrik Lamar biti glavna zvijezda Halftime Show-a. Super Bowl nedjelja donijela je neke od najvećih i najviralnijih trenutaka u istoriji pop kulture. Evo nekoliko najluđih trenutaka Super Bowla kroz godine.

Najveće svjetske zvijezde nastupale su na Super Bowl Halftime Show-u, uključujući Majkla Džeksona, Bijonse, Madonu i Pola Makartnija. Neki od najikoničnijih trenutaka pop kulture dogodili su se tokom tih 12-15 minuta.

Dajana Ros, diva grupe Supremes, napustila je teren poslije svog nastupa 1996. godine jašući bočno u helikopteru, dok je 2007. godine Prins izveo pjesmu Purple Rain na pljusku, što mnogi smatraju najboljim Halftime nastupom svih vremena. Godine 2009, Brus Springstin slučajno je udario kameramana u međunožje dok je klizao po bini pjevajući Tenth Avenue Freeze-Out, što je dovelo do naslova: "Amerika napadnuta međunožjem Brusa Springstina."

"Nipplegate"

Možda najviše komentarisani trenutak Super Bowla desio se 2004. godine, kada je Dženet Džekson doživjela nesrećan incident sa garderobom uživo na televiziji. Na sceni joj se pridružio Džastin Timberlejk, koji je slučajno otkinuo dio njene odjeće, otkrivši njenu dojku u posljednjim trenucima nastupa.

Incident, poznat kao "nipplegate", doveo je do pola miliona žalbi Federalnoj komisiji za komunikacije (FCC) i uvođenja petosekundnog kašnjenja u prenosima uživo. Nažalost, Dženetina karijera je ozbiljno oštećena, a njen nastup na Gremijima naredne nedjelje bio je otkazan.

Džastin je, s druge strane, nastupio bez problema i osvojio nagradu za album godine. Godine 2018. on je bio glavna zvijezda Super Bowla, ali je naišao na kritike zbog slabog nastupa i zbog toga što nije pozvao Dženet na scenu radi iskupljenja, što je inspirisalo hashtag #justiceforjanet.

Prošle godine, glavni izvođač 2024. godine, Ašer, ušao je na scenu na rolerima i dio svog nastupa izveo na rolšuama. Takođe, u jednom trenutku skinuo je košulju, otkrivši (šok!) obe bradavice!

M.I.A. i srednji prst

Godine 2012, M.I.A. je izazvala kontroverzu tokom nastupa sa Madonom i Niki Minaž tako što je pokazala srednji prst kameri dok su pjevale pjesmu Give Me All Your Luvin'.

NBC se izvinio zbog incidenta, dok je NFL okrivio kašnjenje u prenosu: "Došlo je do kvara u sistemu kašnjenja NBC-a. Nepristojan gest u nastupu bio je potpuno neprimjeren, veoma razočaravajući, i izvinjavamo se našim navijačima."

Šri Lankanska pjevačica suočila se sa ogromnim kaznama i arbitražom zbog kršenja ugovora. Ona je čak tvitovala Madoni: "umm..... mogu li da pozajmim 16 miliona?" Problem je na kraju riješen 2014. godine.

"Fejl" Keti Peri

Nastup Keti Peri iz 2015. godine donio je jedan od najviralnijih trenutaka u istoriji Super Bowla.

Jedan od plesača, obučen u ogromni plavi kostim ajkule, nije uspio da isprati koreografiju tokom pjesme Teenage Dream i odmah je postao internet senzacija, zasjenivši sam nastup pop zvijezde.

Rijanin problem sa plejbekom

Godine 2023, Rijana je najavila specijalnog gosta za svoj Halftime Show, koji se ispostavio kao njen nerođeni sin, jer je pjevačica otkrila svoju trudnoću na sceni.

Međutim, fanovi su je optužili da pjeva na plejbek tokom svog nastupa, što je bio njen prvi nastup uživo poslije pet godina, i izrazili nezadovoljstvo zbog očiglednog nedostatka pravog pjevanja.

Bijonse i nestanak struje

Nastup Bijonse iz 2013. godine bio je praćen nestankom struje koji je odložio utakmicu na više od pola sata.

Pjevačica je izvela spektakularan šou sa pirotehnikom, svjetlosnim efektima i legendarnim okupljanjem Destiny’s Child.

